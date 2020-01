"Sper ca Darren sa nu imi intoarca reactiile nervoase" | Reactia Simonei Halep la implementarea unei noi reguli in WTA

WTA va schimba o regula importanta incepand cu luna februarie a acestui an.

Oficialii WTA au decis sa implementeze o noua regula in acest sezon. Incepand cu turneul de la Dubai din februarie, toate turneele WTA Premier si WTA International vor permite antrenorilor sa le ofere indicatii din tribune jucatoarelor in timpul meciului.

Noua aditie regulamentara vine la 16 luni dupa ce Serena Williams a fost penalizata in finala US Open pentru faptul ca ar fi primit indicatii din partea antrenorului sau, Patrick Mouratoglou in timpul meciului.

Simona Halep: "Sper ca Darren sa nu imi intoarca reactiile nervoase"



"Fie ca va fi vorba de incurajari verbale, despre cateva cuvinte atunci cand jucatorul se afla de aceeasi parte cu antrenorul sau despre gesturi manuale, astfel de indicatii primite din loja vor fi permise", au scris oficialii WTA intr-un comunicat. In spatele deciziei sta dificultatea admisa de WTA in a controla toate reactiile care au loc intre antrenori si jucatoare in timpul partidelor oficiale.

"Eu sunt pentru. Sunt in varsta si imi place traditia, dar cred ca trebuie sa evoluam, pentru ca tenisul creste. Chiar si azi, daca mi-ar fi fost permis sa ofer indicatii, ati fi surprinsi de cat de putine lucruri vor face antrenorii daca li se va permite acest lucru. Motivul pentru care toata lumea vorbeste despre asta e pentru ca este interzis, deci incerci sa transmiti mesajul cat mai subtil posibil. Dar daca ni s-ar permite sa oferim indicatii, ar fi o propozitie simpla, de exemplu: 'Hei, Simona, ai grija la lungul de linie'. Asta inseamna sa antrenezi, dar sa nu oferi prea multe indicatii", a spus Darren Cahill despre noile modificari ale regulamentului.

"Sper ca Darren sa nu imi returneze reactille nervoase, pentru ca ar fi dur. M-am gandit la asta cand am auzit vestea. Nu stiu ce sa spun; va fi interesant. Nu am avut experienta asta de la junioare, dar aveam si reguli care ne interziceau sa vorbim cu antrenorii. Haideti sa asteptam si sa vedem cum va fi, eu sunt deschisa la aceasta schimbare. Nu am vazut jucatoare vorbind cu antrenorii. Pe terenurile mari e greu sa auzi ce spun, iar eu cand sunt in zona mea de concentrare nici macar nu imi aud antrenorul cand spune 'Haide, Simona!' sau ceva asemanator", a declarat Simona Halep.