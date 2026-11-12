Ons Jabeur a spus ce urmează pentru cariera ei în 2027: „Foarte curând”

Ons Jabeur, fostă numărul doi mondial, a declarat că speră să se întoarcă la tenisul profesionist în 2027, după ce a dat naştere primului său copil în luna aprilie, relatează Reuters.

Jabeur a luat o pauză din tenis anul trecut, după ce a fost eliminată în primul tur la Wimbledon, invocând accidentări şi oboseală. Ulterior, şi-a prelungit pauza după ce a anunţat că este însărcinată.

„Sper să mă întorc, sper că anul viitor. Încă nu ştiu data exactă, dar va fi foarte curând”, a declarat tripla finalistă de Grand Slam pentru The National.

„Încă mă descopăr... corpul meu s-a schimbat puţin după naştere, dar cu siguranţă mă voi întoarce şi sper să mai rămân câţiva ani în circuit înainte de a mă retrage definitiv. Mă bucur de fiecare moment petrecut alături de fiul meu. De fapt, el vine cu mine când mă antrenez. Încerc să revin treptat.”

Jucătoarea în vârstă de 32 de ani, supranumită de fani „Ministrul Fericirii” datorită personalităţii sale vesele, a câştigat cinci titluri WTA şi a devenit prima femeie arabă care a ajuns într-o finală de Grand Slam în 2022, terminând pe locul al doilea la Wimbledon, învinsă de Elena Rîbakina, scrie News.ro.