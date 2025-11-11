Ons Jabeur (31 de ani, 79 WTA) nu a mai jucat un meci oficial din data de 30 iunie 2025, când s-a retras din runda inaugurală a turneului de la Wimbledon, pe fondul unor dificultăți respiratorii.
Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii a anunțat că a rămas însărcinată și va naște în primăvara anului 2026.
Ons Jabeur, așteptată să nască un băiețel în primăvară
„Am luat o scurtă pauză pentru reîncărcare, dar se pare că am planificat cea mai drăguță revenire. Terenul de tenis va trebui să mai aștepte puțin, deoarece, curând, îl vom întâmpina pe cel mai mic coechipier. Un băiețel ne va întregi echipa în luna aprilie,” a scris Ons Jabeur, pe Instagram.
Ana Bogdan, Bianca Andreescu, Paula Badosa și Kim Clijsters s-au numărat printre jucătoarele care au felicitat-o imediat pe tunisiancă.
Jabeur se aștepta să revină în tenis, până la aflarea acestei vești
Ons Jabeur este căsătorită cu fostul scrimer, Karim Kamoun, care, actualmente, îi este preparator fizic.
Săptămâna trecută, jucătoarea de tenis din Tunisia anunța că nu ia în calcul retragerea definitivă din tenis, având planificată o revenire în circuit.
„Doar vreau să mă bucur de pauză, iar, când mintea mea și corpul meu îmi vor spune că sunt pregătită, voi reveni în tenis.
Pauza decurge bine, descopăr viața în afara tenisului. Am fost ocupată cu fundația, cu academia și am încercat să lansez și alte proiecte distractive,” spunea Jabeur pentru The National News.
În 2025, Ons Jabeur a jucat un total de treizeci de meciuri oficiale, având palmares neutru - 15 victorii și 15 înfrângeri.
Doar trei mame au reușit să câștige un turneu de mare șlem în tenis
Cu trei finale de Grand Slam pierdute până în prezent, Ons Jabeur își diminuează șansele de a-și îndeplini visul de a câștiga un trofeu major în tenis.
Doar trei femei au reușit, în toată istoria tenisului, să câștige un turneu de mare șlem după ce au născut: Margaret Court, Evonne Goolagong Cawley și Kim Clijsters.
Jabeur a pierdut în 2022 două finale de Grand Slam, la Wimbledon și US Open. În 2023, tunisianca a cedat din nou în utlimul act al competiției de mare șlem din Marea Britanie.