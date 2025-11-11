Ons Jabeur (31 de ani, 79 WTA) nu a mai jucat un meci oficial din data de 30 iunie 2025, când s-a retras din runda inaugurală a turneului de la Wimbledon, pe fondul unor dificultăți respiratorii.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria Africii a anunțat că a rămas însărcinată și va naște în primăvara anului 2026.

Ons Jabeur, așteptată să nască un băiețel în primăvară

„Am luat o scurtă pauză pentru reîncărcare, dar se pare că am planificat cea mai drăguță revenire. Terenul de tenis va trebui să mai aștepte puțin, deoarece, curând, îl vom întâmpina pe cel mai mic coechipier. Un băiețel ne va întregi echipa în luna aprilie,” a scris Ons Jabeur, pe Instagram.

Ana Bogdan, Bianca Andreescu, Paula Badosa și Kim Clijsters s-au numărat printre jucătoarele care au felicitat-o imediat pe tunisiancă.

