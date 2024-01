Ons Jabeur (29 de ani) a ratat încă o dată îndeplinirea visului de a deveni campioană de turneu de mare șlem.

Sportiva din Tunisia a fost eliminată șocant în turul secund al Openului Australian de una dintre revelațiile tenisului rusesc, Mirra Andreeva.

Killing it on and off court https://t.co/BtcJAEUZ1p