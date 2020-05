O jucatoare de top din Romania SE RETRAGE DIN TENIS! Cand va spune "STOP" carierei de jucatoare profesionista

O jucatoare din Romania ajunsa in top 20 WTA se va retrage din tenisul profesionist.

Mihaela Buzarnescu este actualmente ocupanta locului 120 al clasamentului WTA. Jucatoarea in varsta de 32 de ani a regresat in ierarhia mondiala din august 2018 si pana in prezent o suta de pozitii, pe fondul unei accidentari suferite la glezna dreapta si umarul stang.

"Sunt bine din punct de vedere fizic, mai putin cele 2-3 kilograme pe care trebuie sa le dau jos pana incepem antrenamentele, adica intr-o saptamana si jumatate. Umarul operat este puternic, astept cu nerabdare sa incepem antrenamentele si sper sa facem si noi competitii cum au loc in Germania, fara copii de mingi. Fara aceste meciuri in picioare ne vom plafona, o sa ne fie foarte greu sa reintram in ritmul de meci," a declarat Mihaela Buzarnescu in emisiunea "Welcom as in aor hom", gazduita de actorul Marius Manole.

"Sper sa nu mai am parte de accidentari cat oi mai juca si eu tenis, 2-3 ani, asa ca nu mai am nici eu foarte mult," a spus "Miki" Buzarnescu.

Intrebata despre planurile sale pentru perioada de dupa retragere, Mihaela Buzarnescu a replicat ca si-ar dori sa aiba o baza in care sa pregateasca copii si tineri care vor sa devina jucatori profesionisti de tenis.