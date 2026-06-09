GALERIE FOTO Finalistă anul trecut, Gabriela Ruse începe victorios la 'S-Hertogenbosch. Ce premiu a încasat românca

Finalistă anul trecut, Gabriela Ruse începe victorios la &#039;S-Hertogenbosch. Ce premiu a încasat românca Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse a ajuns în optimile de finală ale competiției WTA 250 din Olanda.

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Gabriela RuseTamara KorpatschTenis WTAWTA Hertogenbosch
Din articol

Gabriela Ruse nu a pierdut set în prima partidă jucată la 'S-Hertogenbosch, în 2026. După ce a jucat finala în ediția anterioară, sportiva din București a început cu o victorie în minimum de seturi în fața unei adversare mai bine clasate.

Germanca Tamara Korpatsch (79 WTA), în fața căreia a pierdut finala Transylvania Open 2023, a fost învinsă de Gabriela Ruse (88 WTA), scor 6-4, 7-6 (5), după 2 ore și 4 minute de joc, durată care nu ține cont de întreruperea adusă de ploaie, la 4-4, în setul doi.

Gabriela Ruse, revanșă pentru finala pierdută la Transylvania Open, în 2023

De un singur break a avut nevoie Ruse pentru a-și apropia manșa întâi, în care a ratat patru mingi de set până să și-l treacă în cont.

În setul secund, Korpatsch a ripostat cu un avans de trei game-uri, în startul manșei, avantaj anulat de Ruse, care a servit pentru câșigarea meciului, la 5-4.

Korpatsch a revenit cu break imediat, iar confruntarea a continuat cu un regim de echilibru inclusiv în tiebreak, în care cele două minibreakuri adjudecate de Ruse au venit târziu.

Gabriela Ruse

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Ruse, întâlnire cu numărul 22 mondial, în optimile de finală

€4,000 este valoarea premiului încasat de Gabriela Ruse pentru accederea în optimile competiției din Olanda.

Următoarea adversară a Gabrielei Ruse va fi belgianca Elise Mertens, care a reușit să o elimine pe Bianca Andreescu după numai o oră de joc, scor 6-1, 6-2.

Mertens este tocmai adversara în fața căreia Ruse a pierdut finala jucată la Hertogenbosch în 2025. Acea întâlnire s-a încheiat cu scorul 6-3, 7-6 (4).

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