"Nu va zic ce dorinta mi-am pus, pe urma nu se mai indeplineste!" Simona a plecat DIRECT din club in Australia! Ce a declarat pe aeroport

Simona Halep vrea sa intre in forta in noul an!

Isi propune sa ajunga departe la Australian Open, primul grand slam al anului. Simona si-a stabilit ca obiectiv o medalie olimpica la Tokyo. Orice rezultat major in afara celui la care viseaza e un bonus bine venit, spune Simona. Halep n-a vrut sa le spuna reporterilor prezenti pe Otopeni ce dorinta si-a pus in noaptea dintre ani.

"Am ganduri bune, pozitive, plec cu mare drag in aceasta deplasare. M-am pregatit foarte bine si la Dubai, si acasa. Sunt bucuroasa si sper sa fie cat se poate de bine anul acesta. Nu pot sa va spun ce dorinta mi-am pus la trecerea dintre ani, pe urma nu se mai indeplineste. Inca mai cred in lucrurile astea. Imi doresc maximum, sper sa fiu cat se poate de bine pregatita la Melbourne. Este cel mai important turneu. Am o perioada destul de buna inainte pentru pregatire si am incredere ca o sa fie bine. Ma simt foarte bine fizic, nu am nicio problema, m-am antrenat bine. Sunt puternica pe picioare, pe tot corpul.

A fost o perioada super, super buna si ma bucur ca am fost apta 100%. Olimpiada este prioritatea mea pentru anul acesta, vreau sa ajung cat se poate de odihnita si cat se poate de fresh la aceasta competitie. Nu o sa fie usor pentru ca presiunea este diferita, dar orice ar veni peste ar fi ceva in plus si ar fi frumos. Eu sper sa fiu mai matura decat in 2019, sa fiu mai pozitiva, sa am o atitudine mai buna, sa-mi mearga cat de bine se poate. Nu mai exista niciun fel de presiune, vreau sa ma bucur de ceea ce fac", a spus Halep.