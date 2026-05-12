VIDEO „Nu mai suport!” Ce amintiri neplăcute evită cu orice preț Simona Halep, de când s-a retras din circuitul WTA

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep a explicat lucrul pe care l-a trăit destul în cariera de jucătoare profesionistă de tenis și pe care preferă să nu îl retrăiască.

Simona Halep și-a analizat lucid abilitățile în golf, sport în care se declară „începătoare”, după cele 10-12 sesiuni de antrenament pe care le-a bifat, până acum.

Fostul număr unu WTA a declarat că practicarea golfului îi surâde numai atunci când vremea este călduroasă, fiindcă frigul îi aduce aminte de momentele neplăcute trăite în cantonamente.

Simona Halep, urmărită de frigul pe care l-a învins în timpul cantonamentelor, în carieră

„Sportul m-a ajutat să fiu mai deschisă și să cunosc oameni frumoși. Sportul întotdeauna aduce laolaltă oameni care se bucură de un sport anume, chiar dacă e golf sau tenis.

Mai ușor cu golful, că încă nu am progresat atât de mult pe cât mi-am dorit. Nu joc foarte des, dar îmi doresc vara aceasta să vin să joc. Când e soare, îmi place, dar, atunci când e frig, parcă îmi aduc aminte de cantonamente și nu mai suport frigul. Dar tenisul mă ajută în mișcările din golf,” a declarat Simona Halep, precizând cu exactitate unde se situează, în călătoria sa în noul hobby.

Simona Halep: „Sufletul meu e în tenis și acolo va rămâne.”

„Acolo e sufletul meu și acolo va rămâne. Am jucat mai puțin tenis în acest an, pentru că mi-am dorit să mă odihnesc.

Nu prea mă uit la meciurile de tenis. Momentan, sunt bine așa, dar dorința mea este să mă reapropii de tenis și să fac anumite lucruri. Să merg la anumite evenimente ce țin de tenis,” a adăugat Simona Halep.

Deși a exclus posibilitatea de a reveni ca jucătoare profesionistă, în circuitul WTA, Simona Halep a admis că ar putea fi tentată de gândul revenirii în tenis dintr-o altă postură, dar „încă nu s-a gândit prea serios” la acest scenariu.

„Sunt foarte împăcată cu încheierea acestei cariere minunate. Consider că mi-am depășit toate limitele și am dat tot ce am avut mai bun. Ca sportivă, nu cred că voi reveni,” a completat Simona Halep.

