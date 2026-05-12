Simona Halep și-a analizat lucid abilitățile în golf, sport în care se declară „începătoare”, după cele 10-12 sesiuni de antrenament pe care le-a bifat, până acum.

Fostul număr unu WTA a declarat că practicarea golfului îi surâde numai atunci când vremea este călduroasă, fiindcă frigul îi aduce aminte de momentele neplăcute trăite în cantonamente.

Simona Halep, urmărită de frigul pe care l-a învins în timpul cantonamentelor, în carieră

„Sportul m-a ajutat să fiu mai deschisă și să cunosc oameni frumoși. Sportul întotdeauna aduce laolaltă oameni care se bucură de un sport anume, chiar dacă e golf sau tenis.

Mai ușor cu golful, că încă nu am progresat atât de mult pe cât mi-am dorit. Nu joc foarte des, dar îmi doresc vara aceasta să vin să joc. Când e soare, îmi place, dar, atunci când e frig, parcă îmi aduc aminte de cantonamente și nu mai suport frigul. Dar tenisul mă ajută în mișcările din golf,” a declarat Simona Halep, precizând cu exactitate unde se situează, în călătoria sa în noul hobby.