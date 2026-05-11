GALERIE FOTO Cum a devenit Dubaiul noua casă a Simonei Halep: motivul pentru care Bucureștiul nu a rămas la fel de atractiv

Alexandru Hațieganu
Simona Halep a explicat de Dubaiul a avut de câștigat, iar Bucureștiul și Constanța, de pierdut, în ultima parte din cariera de jucătoare profesionistă de tenis.

Simona Halep le-a explicat britanicilor de la The Telegraph cum a ajuns atât de bine adaptată la viața din Dubai, Emiratele Arabe Unite, în contextul în care a declarat, în repetate rânduri, de-a lungul carierei de jucătoare profesionistă de tenis, cât de mult iubește să locuiască în România.

Simona Halep, obosită de „întrebările mereu negative” pe care le primea în țară

Deseori, singurul număr unu WTA pe care l-a dat țara noastră obișnuia să se refacă fizic și psihic în țara natală, utilizând la maximum timpul avut între două competiții la care avea obligație de joc.

Însă, după apariția scandalului de dopaj cu Roxadustat, situația a luat o turnură, în relația dintre Simona Halep și România.

Dubai, o oază de regenerare pentru Simona Halep, în ultimii ani

Fosta jucătoare din Constanța le-a explicat jurnaliștilor din Marea Britanie de ce a resimțit ca apăsătoare atmosfera de care avea parte în propria țară, în perioada în care incertitudinea plana zi după zi asupra carierei sale, iar reputația - construită solid, în ani de zile de muncă asiduă - părea că este deteriorată și irecuperabilă.

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: 'De ce te tratează aşa?',” a punctat Simona Halep, referindu-se la oficialii Agenției Internaționale a Integrității în Tenis și la reprezentanții WTA.

„Pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost rușine.”

„Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine.

Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi,” s-a pronunțat Simona Halep pentru The Telegraph.

Douăzeci și patru de titluri WTA, între care două trofee de mare șlem, dar și șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial - printre cele mai mari performanțe atinse de Simona Halep, în tenisul profesionist.

În plus, jucătoarea din Constanța a trăit opt ani întregi ca jucătoare care a făcut parte din top 10 mondial. Din acest interval, șapte ani și jumătate au fost petrecuți fără ca Halep să piardă „contactul” cu primele zece jucătoare ale Planetei.

