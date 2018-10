A ridicat sala in picioare de 3 ori! "E al doilea discurs pe care-l tin vreodata, sper sa nu ma fac de ras!" Mesajul GENIAL al lui Copil dupa finala cu Federer

Marius Copil a jucat meciul carierei in fata lui Roger Federer, in finala de la Basel.

Desi s-a tinut excelent in fata adversarului sau, Marius a cedat in doua seturi, 6-7, 4-6. La final, Copil i-a castigat pe suporterii de la Basel cu cateva cuvinte perfect alese. Copil a ridicat sala de 3 ori in picioare pe parcursul celor doua minute in care a vorbit.

"E al doilea discurs pe care il tin, sper sa nu fiu jenant. Roger, a fost o onoare pentru mine sa ma aflu in acelasi loc cu tine. Iti multumesc foarte mult pentru ceea ce ai facut in tenis - vorbesc pentru mine si pentru toti jucatorii din top 200. Sper ca de acum incolo cariera mea s-o ia in sus, e foarte frumos sa joci in locuri ca cel in care ma aflu astazi", a spus Copil.