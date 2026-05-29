Marius Baciu i-a spus direct că va marca în Dinamo - FCSB: ”Din nou i-am zis!”

Mesajul fanilor lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf”, la derby-ul pentru Europa cu FCSB

Marius Baciu și-a făcut apariția la interviu înaintea meciului Dinamo - FCSB și a dezvăluit discuția purtată cu Octavian Popescu înaintea partidei.

Fotbalistul care a marcat în barajul cu FC Botoșani, scor 4-3, a fost răsplătit cu o titularizare la ”finala” cu Dinamo, iar noul antrenor al roș-albaștrilor este convins că Octavian Popescu va marca și contra marii rivale.

”Dacă vom respecta unele lucruri, sunt convins că vom marca. I-am zis lui Tavi din nou că dacă va respecta unele lucruri va marca”, a spus Baciu înaintea meciului.

Octavian Popescu a marcat un gol superb la barajul cu FC Botoșani, chiar golul calificării. Fotbalistul care la un moment dat era considerat ”perla” lui Gigi Becali s-a distrat cu patru fundași adverși și l-a învins pe Anestis cu un șut la colțul lung.