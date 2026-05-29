Andrei Nicolescu a elucidat misterul ”Pop”! Prime uriașe pentru barajul cu FCSB

Dinamo și FCSB se înfruntă în barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Meciul se joacă pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București, în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. 

Andrei Nicolescu: ”Am încercat să îl aducem pe Alexandru Pop cu avionul!”

Pe foaia de joc, în mod surprinzător, a apărut și numele lui Alexandru Pop, chiar dacă atacantul născut la Buenos Aires avea nunta programată chiar azi. 

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a încercat să îl aducă pe Alexandru Pop din Cluj cu un avion privat, însă acest lucru nu a fost posibil, motiv pentru care fotbalistul nu va fi prezent la derby.

Am încercat să îl aducem pe Alexandru Pop cu avionul de la Cluj și apoi să îl ducem cu un avion privat înapoi la nuntă. Se pare că nu vom putea face asta. S-au decalat momentele la el la nuntă și nu e posibil. Nu e vorba despre asta, e vorba că am fi avut o soluție în plus. O soluție în plus ajută oricând”, a spus Andrei Nicolescu la Digi Sport.

De altfel, administratorul special al lui Dinamo a spus că prima stabilită la începutul sezonului a fost mărită cu încă 50%, astfel încât ”Câinii” să aibă o motivație în plus la derby-ul cu marea rivală. 

”Am suplimentat prima pe care am setat-o la începutul campionatului și am mai pus 50%. Deci o primă foarte generoasă”, a adăugat Nicolescu.

