Novak Djokovic, atacat ferm de Martina Navratilova: "A ales sa fuga, nu a avut curaj sa vorbeasca fata in fata!"

Martina Navratilova l-a criticat pe Novak Djokovic pentru lipsa sa de responsabilitate.

Novak Djokovic a fost criticat de catre Martina Navratilova pentru decizia de a nu se prezenta la conferinta de presa programata dupa meciul sau din optimile de finala ale Openului American.

La scorul de 5-6 in primul set, liderul mondial a lovit arbitra de linie cu minge in gat, cauzandu-i dificultati respiratorii. Ca urmare a gestului nesportiv, arbitrul a decis descalificarea sarbului, respectand regula abuzului in tenis.

"In regula, a facut o greseala, a avut o clipa de ratacire. A avut insa timp sa se gandeasca apoi la asta, dar a ales sa fuga! Nu a avut curajul sa vina in fata presei si sa vorbeasca despre acel moment. A cerut scuze fara sa ceara, de fapt, scuze.

Pentru mine, a fost ca si cand te-ai desparti de o fata prin intermediul unui email. Astfel de lucruri se spun in fata. Sunt sigura ca i-a parut rau pentru ce a facut, dar ar fi trebuit sa stea si sa discute cu jurnalistii," a declarat Martina Navratilova, potrivit Eurosport.

Consecintele financiare ale comportamentului campionului de la Australian Open au fost notabile: sarbului nu i s-au mai acordat cele 250,000 de dolari care le-ar fi primit pentru calificarea in optimi, iar in plus a fost penalizat cu 7,500 de dolari pentru faptul ca a lipsit nemotivat de la conferinta de presa.