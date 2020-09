Amenintari cu MOARTEA pentru arbitra de linie dupa descalificarea lui Novak Djokovic! | O noua filmare a momentului confirma eroarea liderului ATP

Din articol Arbitra de linie lovita de Novak Djokovic a primit amenintari cu moartea pe retelele sociale

Arbitra de linie lovita de Novak Djokovic a primit amenintari cu moartea.

Laura Clark, arbitra de linie lovita de Novak Djokovic cu o minge de tenis in gat a fost amenintata cu moartea de anumiti fani ai liderului ATP.

Potrivit Adevarul, arbitra de linie ar fi primit mesaje macabre pe retelele sociale. Intr-un comentariu lasat sub o poza in care s-a afisat alaturi de fiul sau care a decedat intr-un accident cu bicicleta in 2008, un fan Novak Djokovic i-a scris urmatoarele: "Nu te ingrijora, i te vei alatura foarte curand. Dumnezeu vede totul," a fost mesajul tulburator scris de un fan revoltat pe decizia oficialilor de la US Open de a-l descalifica pe Novak Djokovic.

Duminica seara, Novak Djokovic a fost eliminat de la US Open, dar nu pentru ca ar fi pierdut meciul, ci pentru un gest nesportiv. La scorul de 6-5 pentru Pablo Carreno Busta in primul set, sarbul a trimis o minge care a lovit-o pe arbitra de linie in zona gatului, cauzandu-i acesteia dificultati respiratorii pret de cateva minute.

Decizia organizatorilor a fost clara si luata expeditiv, cu toate ca Novak Djokovic a incercat pe moment sa-i convinga de lipsa de gravitate a situatiei: "Nu are nevoie sa mearga la spital pentru atat. Veti alege o descalificare in aceasta situatie? E cariera mea, e turneu de mare slem, arena principala... daca s-ar fi ridicat imediat dupa finalul punctului... (n.r. Djokovic face aluzie la faptul ca arbitrii de linie adopta de regula o pozitie dreapta la finalul game-urilor, pentru a se odihni)", pare sa le fi comunicat Djokovic arbitrilor, informeaza Ben Rothenberg, jurnalist The New York Times.

Intre timp, un nou unghi de filmare al momentului controversat a aparut pe retelele sociale, surprinzand viteza notabila cu care Novak Djokovic a lovit mingea respectiva inspre arbitra de linie.

Anyone thinking he didn’t hit the ball hard... pic.twitter.com/Af5IHrUL6Y — Steve Brenner (@SBrennerNews) September 6, 2020