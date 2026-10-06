Novak Djokovic a câștigat turneul de la Beijing! La câte titluri a ajuns acum în cariera sa

Inepuizabilul Novak Djokovic a câştigat al 102-lea titlu, după ce s-a impus la Beijing, devenind primul jucător din Era Open care câştigă cel puţin un trofeu în fiecare an, timp de 21 de ani consecutivi.

El s-a impus în faţa australianului Alex de Minaur, care a abandonat după ce sârbul s-a impus în primul set, scor 7-6 (3).

Jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam nu mai câştigase niciun titlu de la turneul ATP 250 de la Atena, din noiembrie 2025.

Beijingul este ca o a doua casă pentru el. A acumulat a 34-a victorie consecutivă pentru a-şi revendica al şaptelea titlu, devenind primul jucător care câştigă un titlu în circuit după vârsta de 39 de ani, de la Ken Rosewall în 1977 la Hong Kong, la vârsta de 43 de ani.

Prin câştigarea celui de-al şaptelea titlu la Beijing, în tot atâtea apariţii, el se află acum la un titlu distanţă de cele 103 titluri ale elveţianului Roger Federer şi la şapte distanţă de cele 109 trofee câştigate de americanul Jimmy Connors.