Prezent în Dubai la World Sports Summit, Novak Djokovic a vorbit cu reprezentanții mass-media, iar printre altele a dezvăluit și cei trei idoli ai săi din lumea sportului.



E vorba despre fostul tenismen Pete Sampras, legendarul baschetbalist Kobe Bryant, care s-a stins din viață în 2020, și schiorul Alberto Tomba.



”Ei au fost cei mai buni în sporturile lor și am fost un fan al fiecăruia”, a spus Djokovic, citat de jurnalistul sportiv Nicolo Schira.



Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: ”Iubeam să fac asta când eram copil”



Cât despre ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis, sârbul a ținut să puncteze faptul că era un mare fan al fotbalului când era mic.



”Dacă nu eram un tenismen, ce aș fi fost? Păi, când eram copil, am iubit să joc fotbal!”, a spus Djokovic, citat de sursa anterior menționată.



Tatăl, unchiul și mătușa lui Djokovic erau schiori profesioniști. Iar Srdjan, tatăl lui Nole, era și un ”excelent jucător de fotbal” și își dorea ca fiul său să devină fotbalist sau schior, scrie atptou.com.

