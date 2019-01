Naomi Osaka, declaratie surprinzatoare dupa ce a detronat-o pe Simona Halep: "Nu inseamna nimic"

Naomi Osaka a vorbit despre ce inseamna pentru ea locul 1 WTA.

Naomi Osaka, noua campioana de la Australian Open, s-a impus in finala de la Melbourne in fata Petrei Kvitova, scor 7-6, 5-7, 6-4, dupa doua ore si 30 de minute de joc. Pe langa titlu si premiul in bani, tanara sportiva din Japonia va deveni incepand de luni, 28 ianuarie, noul lider mondial din clasamentul WTA.

Naomi Osaka a vorbit la conferinta de presa de dupa finala Australian Open 2019 si despre ce inseamna pentru ea aceasta ascensiune in clasamentul WTA. "Inca nu inseamna nimic... Poate o sa simt ceva la urmatorul turneu, cand o sa vad numarul 1 langa numele meu, Insa acum sunt fericita ca am castigat acest trofeu", a declarat Naomi Osaka.

Totusi, nipona este in culmea fericirii pentru al doilea sau succes in turneele de Grand Slam. "Am visat ca o sa castig acest turneu. Sunt inca intr-o stare de soc chiar daca meciul s-a terminat. Inca nu-mi vine sa cred ca am castigat. Ce-am simtit in setul doi dupa ce ea a revenit? M-am gandit ca anul trecut am pierdut in optimi si acum sunt in finala, asa ca am vrut sa fiu fericita pentru ceea ce-am realizat si sa n-am niciun regret", a mai spus tenismena care a ajuns la trei trofee castigate in cariera.

Naomi Osaka este sigura de locul fruntas, in timp ce finalista Kvitova, din Cehia, se va clasa pe locul secund. Completand podiumul, pe locul al treilea se va afla Simona Halep, dupa 44 de saptamani consecutive in fruntea clasamentului, cu 5582 de puncte. Diferenta dintre japoneza si Simona Halep va fi una destul de mare, de aproape 1500 de puncte!