Comportament nedemn din partea Sabalenkăi, la Turneul Campioanelor: antrenorul său nu a mai putut suporta rușinea
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Aryna Sabalenka, conflict cu antrenorul său, angajat în urmă cu cinci ani.

Prin victoriile obținute în meciurile cu Jasmine Paolini și Jessica Pegula, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și-a asigurat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor.

Desfășurată pentru al doilea an consecutiv la Riad, în Arabia Saudită, competiția celor mai bune opt sportive ale sezonului i-a adus, în etapa a doua a fazei grupelor, un meci dificil bielorusei clasate pe locul întâi al ierarhiei mondiale.

Antrenorul Sabalenkăi a părăsit loja, după comentariile bielorusei

6-4, 2-6, 6-3 a fost scorul prin care Sabalenka a învins-o pe americanca Pegula, dar victoria a venit cu „victime colaterale” în staff-ul sportivei din Belarus.

În ultima etapă a grupelor, Sabalenka va primi replica unei alte sportive americane, Cori Gauff.

Aryna Sabalenka

Pe fondul tensiunii din timpul partidei, Aryna Sabalenka a avut câteva remarci injurioase la adresa antrenorului său, Anton Dubrov. Acesta din urmă i-a replicat Sabalenkăi părăsind loja în timpul meciului și nemaiîntorcându-se.

„Am mers prea departe. Sper să nu fie prea dezamăgit de mine.”

După încheierea confruntării, într-un interviu acordat Tennis Channel, Aryna Sabalenka a vorbit despre conflictul cu Anton Dubrov: „Poate că am fost prea dură cu el în acel moment. Sper că este încă aici, în arenă; adevărul este că nu știu unde se află.

Realitatea este că treceam printr-o perioadă dificilă, momente de frustrare intensă pe care trebuia să le eliberez cumva și, ei bine, să spunem doar că am mers prea departe.

A fost corect din partea lui să părăsească stadionul. În acel moment, cel mai bine este să mă lase singură cu problemele mele. Sper doar să nu fie prea dezamăgit de mine. Îmi pare rău, dar m-a supărat tare, eram foarte stresată și mi-am vărsat toată furia asupra lui, dar în același timp, asta m-a ajutat să scot la iveală cel mai bun tenis al meu,” a afirmat Aryna Sabalenka.

