Nick Kyrgios a lăsat la o parte amabilitățile: „Nu îl suport pe Sinner!” Conspirația lansată de australian

Nick Kyrgios (30 de ani) nu a putut să nu își imagineze cum ar fi reacționat lumea tenisului dacă s-ar fi aflat în locul italianului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), în cazul de dopaj.

În podcastul „The Unscripted Show,” tenismenul din Canberra a afirmat că „nu îl poate suporta” pe actualul număr doi ATP.

Nick Kyrgios: „Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut eu ce a făcut Sinner?”

„Sunt mulți jucători în vestiarul actual care mă iubesc... și apoi sunt oameni pe care nu-i pot suporta. Evident, un exemplu ar fi relația pe care o am cu Jannik Sinner, care este destul de sumbră.

E normal, după tot scandalul pe care l-a avut cu problema de dopaj, cu cele două teste pozitive și toate lucrurile care s-au întâmplat după aceea. Presupun că e normal, dar da, sunt câțiva oameni cu care pur și simplu nu mă pot înțelege deloc,” a declarat Nicholas Kyrgios.