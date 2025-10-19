Nick Kyrgios a lăsat la o parte amabilitățile: „Nu îl suport pe Sinner!” Conspirația lansată de australian

Nick Kyrgios a lăsat la o parte amabilitățile: &bdquo;Nu &icirc;l suport pe Sinner!&rdquo; Conspirația lansată de australian Tenis Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nick Kyrgios îl disprețuiește pe actualul număr doi ATP, Jannik Sinner.

TAGS:
Nick KyrgiosJannik SinnerTenis ATPdopajsuspendare
Din articol

Nick Kyrgios (30 de ani) nu a putut să nu își imagineze cum ar fi reacționat lumea tenisului dacă s-ar fi aflat în locul italianului Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP), în cazul de dopaj.

În podcastul „The Unscripted Show,” tenismenul din Canberra a afirmat că „nu îl poate suporta” pe actualul număr doi ATP.

Nick Kyrgios: „Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut eu ce a făcut Sinner?”

„Sunt mulți jucători în vestiarul actual care mă iubesc... și apoi sunt oameni pe care nu-i pot suporta. Evident, un exemplu ar fi relația pe care o am cu Jannik Sinner, care este destul de sumbră.

E normal, după tot scandalul pe care l-a avut cu problema de dopaj, cu cele două teste pozitive și toate lucrurile care s-au întâmplat după aceea. Presupun că e normal, dar da, sunt câțiva oameni cu care pur și simplu nu mă pot înțelege deloc,” a declarat Nicholas Kyrgios.

Nick Kyrgios

  • Nick kyrgios miami 2025 hard rock
×
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, pus la punct de o rivală a Simonei Halep după ce australianul și-a bătut joc de Sinner și Kalinskaya
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
Nick Kyrgios, contracarat de algoritmul platformei X pentru răspândire de fals. Andy Roddick îl apără pe Jannik Sinner
ÎNAPOI LA ARTICOL

Kyrgios crede că italienii din conducerea ATP îl apără pe Sinner

Același jucător din Australia a transmis că Sinner este unul dintre jucătorii „protejați” de mai-marii circuitului ATP.

„Este un jucător care a ajuns numărul 1 mondial. Nu există nicio îndoială că vorbim despre un tenismen incredibil, cineva care va duce acest sport la cel mai înalt nivel în următorii zece sau cincisprezece ani, alături de Carlos Alcaraz

Asta nu înseamnă că nu este, evident, protejat, într-o anumită măsură, în circuit. Atât CEO-ul, cât și toate persoanele importante din ATP sunt italieni, așa că pentru mine toată povestea asta e un mare rahat,” s-a pronunțat Kyrgios, în stilul caracteristic, potrivit Punto de break.

Nick Kyrgios are șapte titluri ATP în palmares, dintre care două cucerite la Washington. Toate cele șapte succese au fost conturate pe hard.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner privire finala uso 25
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Dinamo - Rapid, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cote la pariuri
Dinamo - Rapid, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cote la pariuri
Juventus și Manchester City se luptă pentru un mijlocaș finlandez de 18 ani!
Juventus și Manchester City se luptă pentru un mijlocaș finlandez de 18 ani!
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”
Patronul lui Metaloglobus: &bdquo;Gigi Becali e un nebun frumos!&rdquo;
Patronul lui Metaloglobus: „Gigi Becali e un nebun frumos!”
Rom&acirc;nia - Polonia, pe VOYO și Pro Arena de la 19:00! &bdquo;Tricolorele&rdquo; joacă totul pentru calificarea &icirc;n Final Four-ul Euro Cup
România - Polonia, pe VOYO și Pro Arena de la 19:00! „Tricolorele” joacă totul pentru calificarea în Final Four-ul Euro Cup
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Becali &icirc;și dă &bdquo;palme&ldquo;: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a reușit cea mai mare lovitură a carierei!

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, &icirc;n Olanda

PSV, pe aripile lui Super Man: premieră pentru Dennis, în Olanda

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

U Cluj s-a reorientat imediat după șocul Sabău! Viitorul antrenor și-a dat deja acordul

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: &rdquo;De parcă nici n-ar fi existat!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Charalambous, out? Replica lui Becali, șocantă!

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 &icirc;n Serie A

Ce a declarat Cristi Chivu la conferința de presă după ce Inter a ajuns pe locul 1 în Serie A



Recomandarile redactiei
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;
OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Să plece dacă vrea!”
Dinamo - Rapid, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cote la pariuri
Dinamo - Rapid, de la 20:30 | Analiza lui Dan Chilom + cote la pariuri
Patronul lui Metaloglobus: &bdquo;Gigi Becali e un nebun frumos!&rdquo;
Patronul lui Metaloglobus: „Gigi Becali e un nebun frumos!”
Incredibil! &bdquo;Bizonul&rdquo; Gnohere și-a &bdquo;retras&rdquo; retragerea și a semnat la 37 de ani
Incredibil! „Bizonul” Gnohere și-a „retras” retragerea și a semnat la 37 de ani
Juventus și Manchester City se luptă pentru un mijlocaș finlandez de 18 ani!
Juventus și Manchester City se luptă pentru un mijlocaș finlandez de 18 ani!
Alte subiecte de interes
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
&bdquo;Oribil!&rdquo; Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului &icirc;n tenisul mondial
„Oribil!” Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului în tenisul mondial
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
C&acirc;ți bani și c&acirc;te puncte ATP trebuie să &icirc;napoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
&Icirc;n 1916, Rom&acirc;nia a dăruit Rusiei 90 de tone de aur &ndash; acum valorează 8 mld. de euro și le vrea &icirc;napoi. BNR: &bdquo;O datorie morală&rdquo;

stirileprotv În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi &icirc;ncă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

stirileprotv Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre &icirc;nt&acirc;lnirea cu Donald Trump

stirileprotv Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!