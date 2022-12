Nick Kyrgios, sortit antipatiei în propria țară: australienii au decorat-o pe Ashleigh Barty drept cea mai bună jucătoare a anului

Deși s-a retras din tenis în finalul lunii martie, Ashleigh Barty a primit pentru a cincea oară Medalia Newcombe, acordată celui mai bun tenismen al anului în Australia.

Decizia l-a înfuriat pe Nick Kyrgios, care a ieșit campion în proba de dublu masculin a Openului Australian și a jucat finala, în proba individuală, în turneul de la Wimbledon.

„Râd. Niciun pic de respect, dar nu îmi pasă...”, a fost reacția lui Nicholas Kyrgios, publicată pe Instagram. Sportivul australian nu a fost prezent la gala care a avut loc luni, în timp ce Ashleigh Barty s-a declarat onorată de primirea acestei distincții.

Campioana Openului Australian a declarat următoarele: „Este, în mod evident, un mod uimitor de a contura ceea ce a fost o călătorie incredibilă. A fost călătoria vieții mele, în care mi-am urmărit visurile și am explorat tot ce a fost posibil în lume,” au fost cuvintele spuse de Ashleigh Barty, notează The Guardian.

Nick Kyrgios a strâns 61 de victorii în sezonul 2022, față de Ashleigh Barty, cu 14, însă de notat că sportiva australiană s-a oprit după primele trei luni ale anului, când și-a anunțat retragerea definitivă din tenisul mondial.

Ashleigh Barty has been awarded as Tennis player of the year by @TennisAustralia

"This has obviously been a very big year in my career and in my life. We've had exceptional change, we've had an amazing year of celebrating a journey, and there is so much to be proud of." pic.twitter.com/WAYXVFO6yd