Nick Kyrgios a răbufnit, după ce a fost criticat pentru retragerea de ultim moment din United Cup

Nick Kyrgios (22 de ani, 27 ATP) s-a retras din United Cup, noua competiție internațională care deschide sezonul 2023 de tenis. Vestea a fost adusă echipei australiene cu doar zece minute înaintea conferinței de presă, Kyrgios invocând o accidentare ca motiv al absenței.

Criticat după această decizie de ultim moment, Nick Kyrgios a reacționat pe Twitter, amintind că va fi protagonistul primului episod al serialului de tenis care va apărea pe Netflix în luna ianuarie a anului 2023.

„Haha, deci după toate astea, toată presa zice cât de rău sunt pentru sport, cum îl tratez fără respect și sunt un răufăcător. Voi apărea în primul episod pe Netflix, pentru a ne crește numărul de fani, încercând să pun tenisul pe hartă din nou.

În linii mari, le aduc bani în buzunare tuturor din lumea tenisului, iar voi apăreți ridicoli acum. Ar trebui să vă cereți scuze în aceeași măsură cu care mă tratați fără respect,” a scris Nicholas Kyrgios, reacționând pe Twitter.

Nick Kyrgios a câștigat Australian Open 2022, în proba de dublu masculin, reușind să joace în acest an și prima sa finală de Grand Slam în proba individuală, la Wimbledon.

And essentially putting more money in everyone’s pockets that’s involved with tennis, you all look really ridiculous now ???????? your apology should be as loud as your disrespect was.