Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat, la prima participare, turneul ATP 500 de la Tokyo. În finala competiției, numărul unu ATP l-a depășit pe americanul Taylor Fritz (27 de ani, 5 ATP), scor 6-4, 6-4.

Carlos Alcaraz a câștigat din tenis peste $15 milioane, în 2025

Partida a fost tranșată cu o scurtă pusă excelent de jucătorul din Murcia, care a ajuns la câștiguri de peste $15,6 milioane în 2025, iar suma reprezintă exclusiv veniturile încasate pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis.

Performanțele atinse de Carlos Alcaraz în 2025 - sezon în care a câștigat două turnee de mare șlem - l-ar propulta pe liderul ATP și într-un top în care ar fi incluși fotbaliștii din Premier League.

Dintre aceștia, doar Erling Haaland este sigur că încasează mai mult, anual, atacantul clubului Manchester City primind peste 17 milioane de euro per an.

