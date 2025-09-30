GALERIE FOTO Nici vedetele din Premier League nu câștigă atât! Alcaraz a ajuns la o bornă incredibilă în 2025 după ce a ieșit campion la Tokyo

Nici vedetele din Premier League nu câștigă atât! Alcaraz a ajuns la o bornă incredibilă în 2025 după ce a ieșit campion la Tokyo
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz, multi-milionar doar ca rezultat al performanțelor atinse în 2025.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a câștigat, la prima participare, turneul ATP 500 de la Tokyo. În finala competiției, numărul unu ATP l-a depășit pe americanul Taylor Fritz (27 de ani, 5 ATP), scor 6-4, 6-4.

Carlos Alcaraz a câștigat din tenis peste $15 milioane, în 2025

Partida a fost tranșată cu o scurtă pusă excelent de jucătorul din Murcia, care a ajuns la câștiguri de peste $15,6 milioane în 2025, iar suma reprezintă exclusiv veniturile încasate pe urma rezultatelor obținute pe terenul de tenis.

Performanțele atinse de Carlos Alcaraz în 2025 - sezon în care a câștigat două turnee de mare șlem - l-ar propulsa pe liderul ATP și într-un top în care ar fi incluși fotbaliștii din Premier League, competiție transmisă exclusiv de VOYO.

Dintre aceștia, doar Erling Haaland este sigur că încasează mai mult, anual, atacantul clubului Manchester City primind peste 17 milioane de euro per an.

Carlos Alcaraz, opt titluri în 2025

Invers cronologic, Carlos Alcaraz a ieșit câștigător în opt întreceri, în acest sezon.

În plus, ibericul a ajuns până în finală în turneele de la Wimbledon și de la Barcelona.

  • Tokyo
  • US Open
  • Cincinnati (ATP Masters 1000)
  • Queen's
  • Roland Garros
  • Roma (ATP Masters 1000)
  • Monte Carlo (ATP Masters 1000)
  • Rotterdam

În urma succesului de la Tokyo, Carlos Alcaraz a declarat că se va retrage din turneul ATP de la Shanghai, programat în perioada 1 - 12 octombrie.

Topul celor mai bine plătiți jucători din Premier League

  1. Erling Haaland (Manchester City) - 17,3 milioane de euro
  2. Mohamed Salah (Liverpool) - 13,2 milioane de euro
  3. Casemiro (Manchester United) - 11,5 milioane de euro
  4. Virgil van Dijk (Liverpool) - 11,5milioane de euro
  5. Raheem Sterling (Chelsea) - 10,7 milioane de euro
  6. Jack Grealish (Manchester City) - 9,9 milioane de euro
  7. Bruno Fernandes (Manchester United) - 9,9 milioane de euro
  8. Omar Marmoush (Manchester City) - 9,7 milioane de euro
  9. Kai Havertz (Arsenal) - 9,2 milioane de euro
  10. Gabriel Jesus (Arsenal) - 8,7 milioane de euro
  11. John Stones (Manchester City) - 8,2 milioane de euro
  12. Reece James (Chelsea) - 8,2 milioane de euro
  13. Mason Mount (Manchester United) - 8,2 milioane de euro
  14. Jadon Sancho (Manchester United) - 8,2 milioane de euro
  15. Martin Odegaard (Arsenal) - 7,9 milioane de euro
