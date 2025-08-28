Câștigător al Openului American în urmă cu patru ani, tenismenul rus Daniil Medvedev va avea multe motive de regret când își va aminti ediția 2025 a turneului de la New York. După ieșirea nervoasă din meciul din primul tur, care a făcut înconjurul Planetei, Medvedev și-a aflat pedeapsa. Daniil Medvedev, amendat cu $42,500 după ieșirea nervoasă de la US Open Organizatorii l-au amendat pe rusul Medvedev cu $42,500, sumă din care $30,000 a fost aplicată pentru comportament nesportiv. Amenda totală reprezintă 38,6% din premiul de $110,000 apropiat de Medvedev prin participarea pe tabloul principal al întrecerii din SUA, notează Ben Rothenberg.



Daniil Medvedev

Amenda lui Medvedev, incomparabilă cu cea aplicată lui Djokovic, în urmă cu cinci ani Novak Djokovic nu este doar cel mai bun tenismen din toate timpurile, în istoria turneelor de mare șlem, ci și jucătorul căruia i-a fost aplicată cea mai consistentă amendă. În optimile US Open 2020, „Nole” a fost descalificat după ce a lovit - fără intenție - o tușieră cu o minge de tenis în zona gâtului. Cu dificultăți respiratorii și în stare de șoc, arbitra i-a comunicat centralului ce s-a întâmplat, iar acesta din urmă a decis descalificarea jucătorului din Belgrad. Pentru că a refuzat participarea la conferința de presă de după meci, Djokovic a primit o amendă de $17,500 dincolo de cele $250,000 care i s-ar fi cuvenit pentru calificarea în optimi. În total, Djokovic a fost amendat, la US Open 2020, cu $267,500. Djokovic, Tiafoe și Kyrgios, în topul amenzilor Nici americanul Frances Tiafoe nu este un exemplu de comportament pe terenul de tenis. La Shanghai, în 2024, acesta l-a înjurat în mod repetat pe arbitrul central și a primit o amendă de $120,000. Nick Kyrgios a primit o amendă de $113,000, la Cincinnati, în 2019, când a ieșit de pe teren în timpul meciului, a înjurat și a spart mai multe rachete.



Ce a făcut Medvedev în meciul cu Bonzi? Medvedev a părăsit competiția nu înainte de a crea un haos nemaivăzut pe Stadionul Louis Armstrong, al doilea, ca mărime, al complexului de la Flushing Meadows. Daniil Medvedev a pierdut în cinci seturi confruntarea cu francezul Benjamin Bonzi, scor 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4, după trei ore și patruzeci și cinci de minute, dar a iscat un scandal monstruos atunci când Bonzi a avut minge de meci, în setul al treilea. În acel moment, un fotograf a pătruns în zona destinată, pe marginea terenului, tocmai la mingea de meci procurată de adversarul său. Medvedev s-a scandalizat instant, a cerut susținerea vocală a publicului și s-a dus țintă către arbitrul de scaun, Greg Allensworth, din SUA. „Vrea să meargă acasă, fraților. Nu îi place aici. E plătit per meci, nu per oră. Ce a spus Reilly Opelka? Ce a spus Reilly Opelka?” a strigat cu toată forța Medvedev, făcând referire la un incident în care tenismenul american l-a catalogat pe Allensworth „cel mai slab arbitru din ATP.” Surprinzător, momentul s-a întors în favoarea lui Medvedev, care a reușit să egaleze de la 0-2 la seturi, însă jucătorul din Hexagon s-a regrupat la timp și a fost mai puternic în manșa decisivă.

