Cum este Thierry Van Cleemput, noul antrenor al SimoneI Halep: "Vorbeste mult si radem bine!" Mesajul lui Goffin

David Goffin a vorbit despre fostul lui antrenor, Thierry Van Cleemput.

Ramasa fara antrenor inca de la finalul anului trecut, Simona Halep este foarte aproape de a-l angaja pe Thierry Van Cleemput, care a aparut la antrenamentul romancei chiar inainte de meciul cu Serena Williams de la Australian Open. Tehnicianul belgian s-a despartit de curand de David Goffin, alaturi de care lucra de cinci ani. Goffin a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu acesta, marturisind ca Van Cleemput este un tip foarte generos, dar si vorbaret.

"Eu am nevoie de cineva care sa spuna atunci cand ceva nu merge bine. Este foarte important sa fii fair cu jucatorul tau. Thierry este foarte generos din orice punct de vedere, indiferent daca trebuie sa ma impinga de la spate sau sa-mi transmita energie pe teren!", a spus Goffin pentru rbtf.be. Pe langa asta, se pare ca Thierry are si o "problema". "Vorbeste mult. Dar trebuie sa ma odihnesc si eu din cand in cand. Daca vorbeste despre tenis? Vorbeste despre orice, ii place sa vorbeasca. Dar radem foarte mult in turnee. Vorbeste mult si radem bine", a mai spus Goffin pentru sursa citata. Alaturi de Thierry, Goffin a cucerit patru trofee si a ajuns pana pe locul 7 in clasamentul ATP. El a disputat in 2017 finala Turneului Campionilor, pierduta in fata bulgarului Grigor Dimitrov.

Simona Halep si Thierry Van Cleemput vor incepe o perioada de proba si vor lucra impreuna la turneele de la Doha si Dubai. "Vorbim, dar nu este oficial antrenorul meu. Vom vedea. Nu am nicio legatura cu despartirea lui de David Goffin. Imi place ca persoana, ca antrenor. Nu am decis inca nimic, doar discutam si incercam sa ne cunoastem. Am vorbit aici, nu a fost nimic inainte. Am vazut ca s-a despartit de David si atunci am vorbit", a spus Simona la conferinta de presa de la Melbourne.