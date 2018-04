N-I-C-U-L-E-S-C-U | Incercari amuzante de pronuntie din partea lui Ostapenko sau Svitolina | VIDEO

Mai multe jucatoare de tenis au incercat sa pronunte numele Monicai Niculescu.

Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, ucraineanca Elina Svitolina, locul 4 WTA, letona Jelena Ostapenko, locul 5 WTA, si jucatoarea franceza Caroline Garcia, locul 7 WTA, au incecat sa pronunte pe litere numele Monicai Niculescu, pentru site-ul WTA.

Caroline Wozniacki a reusit din prima, tinand cont de faptul ca a jucat de noua ori pana acum cu jucatoarea romanca.

Jelena Ostapenko a reusit din a doua incercare sa pronunte numele lui Niculescu, in timp ce Elina Svitolina si Caroline Garcia nu au reusit deloc.

Monica Niculescu are 30 de ani si este pe locul 64 in clasamentul WTA. Aceasta are 3 titluri de campioana castigate la individual si 8 la dublu.