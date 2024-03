După o absență de 569 de zile, Simona Halep a revenit în circuitul competițional și a arătat că este capabilă să se alinieze la un nivel competitiv înalt.

Într-un discurs după meci, Halep a oferit primele impresii despre revenirea sa. Deși s-a simțit excelent pe teren, a recunoscut că nivelul competiției a fost ridicat la Miami Open. De asemenea, a fost conștientă de faptul că a simțit dureri și oboseală în timpul meciului, cerând chiar un time-out medical în setul al doilea.

Cu toate acestea, Halep a rămas optimistă și a evidențiat aspectele pozitive ale prestației sale, inclusiv lovituri bine executate și puncte câștigate. Deși a recunoscut că s-a confruntat cu oboseală și dureri după acestă lungă pauză, a subliniat determinarea sa de a se recupera cât mai repede și de a continua să îmbunătățească nivelul său de joc.

”A fost o zi frumoasă din toate punctele de vedere și o zi specială, după ce am stat departe de terem. M-am simțit foarte bine. Imediat după decizia TAS, cei de la Miami m-au întrebat dacă vreau un wildcard. A fost o decizie de minut. Mă bucur că am luat decizia să vin aici, chiar dacă nu eram foarte pregătită pe partea de tenis. În ultimele luni a fost greu să mă antrenez.

E o mare bucurie să mă întorc pe teren la un turneu atât de mare. Poate că era o decizie mai realistă să revin pe zgură, dar am reacționat la impuls și la emoție. Știu că poate m-am grăbit. M-am aruncat puțin la un nivel foarte înalt, dar nu a fost atât de rău. Paula a jucat la un nivel foarte ridicat și eu am fost destul de aproape. După primele mingi, chiar nu am mai avut emoții și am retrăit meciurile pe care le făceam în trecut.

Am rămas foarte pozitivă și m-am antrenat. Sunt foarte obosită și mă dor toate. După 18 luni în care nu joci un meci oficial, e normal. Mă așteptam să fiu atât de obosită, dar am timp să mă recuperez.

Mi-au plăcut multe lovituri și multe puncte. Am alergat, am scos mingi frumoase. M-a ajutat reverul lung de linie. Am construit cu dreapta destul de bine. Dar m-a lăsat fizicul și n-am mai avut energie. Am făcut greșeli pe care nu trebuia să le fac. Am acceptat și iau lucrurile pozitive!”, a declarat Halep, pentru Digi Sport.

Halep a avut o replică tranșantă pentru Caroline Wozniacki, care a criticat acordarea wild card-ului Simonei. Halep a subliniat faptul că nu a fost niciodată implicată în dopaj și că decizia TAS a confirmat că suspendarea sa a fost rezultatul unei contaminări a suplimentului alimentar. Ea a subliniat că ar fi fost eligibilă să concureze fără wild card încă din iulie anul precedent, dacă nu ar fi fost afectată de această suspendare redusă.

"De ce a spus asta? Nu am făcut nimic greșit, nu am înșelat pe nimeni, nu m-am dopat. Ar fi mai bine să citim toți decizia de la TAS, a fost un supliment contaminat, nu m-am dopat niciodată. Nu sunt o trișoare. Mulțumesc celor de la turneu pentru că mi-au oferit posibilitatea să joc. E minunat să revină. O singură persoană care să fie împotriva mea nu e atât de important. Am sute de oameni care mă susțin"

