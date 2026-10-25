GALERIE FOTO Mouratoglou îi provoacă pe Sinner și Alcaraz, în timp ce lui Zverev „îi face statuie”. Ce a spus fostul antrenor al Simonei Halep

Mouratoglou îi provoacă pe Sinner și Alcaraz, în timp ce lui Zverev „îi face statuie”. Ce a spus fostul antrenor al Simonei Halep Tenis
Alexandru Hațieganu
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În stilul caracteristic, Patrick Mouratoglou nu s-a ferit de cuvinte, când a analizat situația momentului, la vârful clasamentului ATP.

TAGS:
Patrick MouratoglouJannik SinnerCarlos AlcarazAlexander ZverevTenis ATP
Din articol

Patrick Mouratoglou și-a afirmat clar și în stilul caracteristic părerea față de următorul număr unu ATP, Alexander Zverev.

Fostul antrenor al jucătoarelor Serena Williams și Simona Halep crede că jucătorul german merită din plin această distincție.

Mouratoglou „împunge” cu adevărul: ce a spus despre Zverev, în comparație cu Sinner și Alcaraz

„Zverev s-ar putea să nu fie cel mai bun jucător, dar e numărul unu în lume și o merită pe de-a-ntregul. Primul mod în care citesc această situație este acesta: clasamentul îți denotă valoarea.

Dacă alții sunt accidentați, ghinionul lor. Să rămâi sănătos, atunci când ești un sportiv profesionist, e o abilitate reală. Sănătatea și nivelul de pregătire fizică fac parte din joc.

Antrenorul francez a avut critici pentru fiecare din cei trei

Zverev e număr unu pentru că merită să fie număr unu. Cred că ceilalți doi sunt mai buni decât el? Da, dar nu sunt pe locul unu.

A arătat multe calități și în plan mental. Au fost meciuri în care nu a jucat bine, dar a câștigat turneul,” a declarat Patrick Mouratoglou, referindu-se la Zverev și trofeul de la Roland Garros.

Patrick Mouratoglou

  • Mouratoglou getty
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Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
Cine este noua elevă a lui Patrick Mouratoglou. Alegerea francezului nu mai surprinde pe nimeni
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Mouratoglou: „Aveam îndoieli în legătură cu Zverev”.

„Aveam îndoieli în legătură cu Zverev, în tenis, care e un sport psihologic. A avut multe ocazii să câștige turnee de mare șlem, dar nu a reușit.

La un moment dat, oamenii s-au gândit că poate nu e capabil, psihic, să facă față provocărilor, dar anul acesta a avut un declic.

Cred că a arătat multă putere mentală,” a concluzionat Mouratoglou, vorbind despre capacitatea lui Zverev de a nu irosi oportunitățile primite în Paris și New York, unde a jucat fără concurența rivalilor Sinner și Alcaraz, în fazele superioare ale turneelor.

Alexander Zverev a fost unicul tenismen care a reușit să se impună în mai mult de un turneu de mare șlem, în 2026.

A început anul fără titlu de Grand Slam în palmares și îl termină cu două, satisfacții peste care se va adăuga mulțumirea de a urca, în premieră, pe locul întâi în clasamentul ATP și de a încheia anul calendaristic având acest statut privilegiat.

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