Patrick Mouratoglou și-a afirmat clar și în stilul caracteristic părerea față de următorul număr unu ATP, Alexander Zverev.

Fostul antrenor al jucătoarelor Serena Williams și Simona Halep crede că jucătorul german merită din plin această distincție.

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„Zverev s-ar putea să nu fie cel mai bun jucător, dar e numărul unu în lume și o merită pe de-a-ntregul. Primul mod în care citesc această situație este acesta: clasamentul îți denotă valoarea.

Dacă alții sunt accidentați, ghinionul lor. Să rămâi sănătos, atunci când ești un sportiv profesionist, e o abilitate reală. Sănătatea și nivelul de pregătire fizică fac parte din joc.

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Zverev e număr unu pentru că merită să fie număr unu. Cred că ceilalți doi sunt mai buni decât el? Da, dar nu sunt pe locul unu.

A arătat multe calități și în plan mental. Au fost meciuri în care nu a jucat bine, dar a câștigat turneul,” a declarat Patrick Mouratoglou, referindu-se la Zverev și trofeul de la Roland Garros.