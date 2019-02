Monica Niculescu i-a cucerit pe thailandezi! Discurs impresionant al romancei dupa titlul cucerit la Hua Hin

Irina Begu si Monica Niculescu au castigat primul titlu al anului 2019 pentru tenisul romanesc.

Cele doua au reusit sa le invinga in ultimul act la turneul organizat in Thailanda pe chinezoaica Yafan Wang si rusoaica Anna Blinkova, scor 2-6, 6-1, 12-10, dupa o ora si 28 de minute de joc.

La ceremonia de premiere, Monica Niculescu a avut cuvantul pentru echipa castigatoare, iar discursul romancei i-a cucerit pe toti cei prezenti. "Vreau sa le felicit pe Anna si Yafan, a fost o saptamana frumoasa pentru ele, astazi si ele puteau sa castige, s-a decis poate la un punct-doua aceasta finala. O felicit pe colega mea, Irina, iata ca am izbandit a doua oara intr-un turneu, am asteptat 7 ani pentru asta. O putem face si in FedCup, sa speram ca o vom face si acolo, sa mergem numai la victorii. Multumim si echipelor noastre, antrenorilor nostri, a fost un turneu frumos, o saptamana buna in Thailanda, e prima data pentru mine aici, totul a fost perfect, de la organizare pana la meciuri! Ma voi intoarce cu siguranta aici si la anul", a declarat Monica la finalul partidei, fiind aplaudata minute-n sir de spectatorii prezenti.

Monica incepe, asadar, ascensiunea in clasamentul de dublu. Ea va reveni in Top 50, in timp ce Irina va urca pe locul 33, apropiindu-se de Mihaela Buzarnescu, 27 WTA. Irina Begu si Monica Niculescu mai au impreuna un titlu la dublu, cucerit in 2012 la Hobart, dar si finale pierdute la Wuhan, Moscova (ambele in 2015) si la Luxemburg (in 2012).

Irina Begu si Monica Niculescu fac parte din echipa Romaniei de Fed Cup, echipa care va evolua saptamana viitoare la Ostrava, impotriva Cehiei, campioana en-titre din Cupa Federatiei. Cehoaicele detine cel mai puternic dublu din cate exista in acest moment (Siniakova – locul 1 WTA la dublu, Krejcikova, locul 2 WTA la dublu).