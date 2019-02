VICTORIE IMPRESIONANTA! Begu si Niculescu aduc primul titlu al anului pentru tenisul Romanesc: LUPTA incredibila in Thailanda

Irina Begu si Monica Niculescu au reusit la Hua Hin!

Irina Begu si Monica Niculescu au castigat primul titlu al anului 2019 pentru tenisul romanesc! Sportivele noastre le-au invins in ultimul act la turneul organizat in Thailanda pe chinezoaica Yafan Wang si rusoaica Anna Blinkova, scor 2-6, 6-1, 12-10, dupa o ora si 28 de minute de joc.

Primele doua seturi nu au avut un istoric clar, iar mansa pierduta de reprezentantele noastre a fost primul set pierdut in turneu in proba de dublu. Pana in finala, fetele noastre au defilat la Hua Hin. Ultimul set a fost unul cu adevarat dramatic si s-a mers din aproape in aproape. Irina si Monica au convertit cea de-a treia minge de meci.

Irina Begu si Monica Niculescu mai au impreuna un titlu la dublu, cucerit in 2012 la Hobart, dar si finale pierdute la Wuhan, Moscova (ambele in 2015) si la Luxemburg (in 2012).

Monica Niculescu nu mai castigase un titlu din aprilie 2016. Este, asadar, o veste excelenta, mai ales ca fetele noastre se vor indrepta acum spre Ostrava, in Cehia, acolo unde vor intalni campioana en-titre din Cupa Federatiei, echipa care detine cel mai puternic dublu din cate exista (Siniakova – locul 1 WTA la dublu, Krejcikova, locul 2 WTA la dublu). Pentru succesul lor la Hua Hin, Begu si Niculescu vor fi recompensate cu un cec in valoare de 12.300 de dolari si cate 280 de puncte, iar Blinkova si Wang vor primi 6.400 de dolari si cate 180 de puncte.