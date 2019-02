FINALA pentru Begu si Niculescu! Romancele au ajuns in ultimul act la Hua Hin!

Echipa formata din Irina Begu si Monica Niculescu s-a calificat in finala probei de dublu a turneului organizat in Thailanda, la Hua Hin.

Reprezentantele noastre, favoritele numarul 2, au trecut in penultimul act de chinezoaica Xin-Yun Han si croata Darija Jurak, scor 7-6 (4), 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora si 33 de minute de joc. In finala de maine, Irina Begu si Monica Niculescu le vor intalni pe Anna Blinkova si Yafan Wang, care au trecut in semifinal de favoritele numarul trei, Shuai Peng si Zhaozuan Yang, scor 7-6, 7-5.

La simplu, ambele sportive din Romania au fost eliminate in optimile de finala, Irina de Saisai Zheng, iar Monica de Magda Linette.

Calificarea celor doua in ultimul act la Hua Hin este o veste excelenta si prin prisma faptului ca urmeaza intalnirea din Fed Cup cu cehoaicele, care au o echipa de dublu foarte buna.