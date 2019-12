Monetaria Elvetiana a luat DECIZIA FINALA | Ce se va intampla cu Roger Federer 

Roger Federer va aparea pe noile monede lansate de Monetaria Elvetiana.

Roger Federer este extrem de iubit in Elvetia. Cel mai titrat tenismen din istorie va primi din partea Monetariei Nationale Elvetiene onoarea de a aparea pe monedele de argint valorand 20 de franci elvetieni.

Oficialii Monetariei Elvetiene nu se vor opri aici. Planuiesc lansarea monedei de aur in valoare de 50 de franci elvetieni in luna mai, cu imaginea lui Federer in prim-plan.

Roger Federer, prima personalitate contemporana care apare pe monedele din Elvetia



„Multumesc Elvetiei si celor de la Swissmint pentru acest privilegiu. Este o onoare imensa pentru mine,” a scris Federer pe Twitter.

Monedele comemorative vor putea fi utilizate pentru achizitionarea de bunuri, dar baza enorma de fani pe care Roger Federer o are in intreaga lume si-a anuntat deja interesul de a cumpara monede pentru a-si intregi colectia de obiecte care simbolizeaza pasiunea lor pentru marele tenismen din Elvetia.

Cate turnee de Grand Slam a castigat Roger Federer?



Roger Federer are in palmares douazeci de titlu de mare slem, dintre care opt la Wimbledon, competitia unde este jucatorul cu cele mai multe titluri. La Australian Open, Novak Djokovic este recordmenul istoric, cu sapte reusite, in timp ce Rafael Nadal domina la Roland Garros, spaniolul impunandu-se pana in prezent la Paris de douasprezece ori.

2003: Wimbledon

2004: Australian Open, Wimbledon, US Open

2005: Wimbledon, US Open

2006: Australian Open, Wimbledon, US Open

2007: Australian Open, Wimbledon, US Open

2008: US Open

2009: Roland Garros, Wimbledon

2010: Australian Open

2012: Wimbledon

2017: Australian Open, Wimbledon

2018: Australian Open