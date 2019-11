NEBUNIE | 42.517 spectatori au doborat RECORDUL MONDIAL al asistentei la un meci (amical) de tenis | Federer nu se opreste aici 

Record absolut de audienta atins la un meci de tenis. Intamplarea istorica nu a avut loc la Cupa Davis, ci in Mexico City, unde Roger Federer a disputat un meci amical in compania germanului Alexander Zverev.

Tenismenul elvetian s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-2 in fata a 42.517 de spectatori, care au alcatuit impreuna cea mai ridicata asistenta la un meci de tenis vreodata.

I will never forget this magical evening in Mexico City with @AlexZverev⁩

42’517 people came,

We broke this record together!

Viva Mexico

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/z6GJ6Yfq7P