Minunea a ținut doar trei săptămâni! Medvedev, eliminat în turul trei de la Indian Wells: Djokovic revine pe locul 1 ATP 

Devenit lider mondial pentru prima dată în carieră în 28 februarie, Daniil Medvedev nu se va bucura prea mult timp de acest statut.

Jucătorul rus a pierdut în turul trei de la ATP Indian Wells și, începând de luni va coborî pe poziția secundă în clasamentul ATP.

Medvedev a fost învins de Gael Monfils, scor 6-4, 3-6, 1-6. În urma acestui rezultat, de luni, Novak Djokovic va reveni pe locul 1, cu 8465 puncte, în timp ce rusul va avea 8410 puncte.

Simply Stunning ????

The moment 35 y/o @Gael_Monfils takes out Medvedev in Indian Wells!

Next up in R4: Carlos Alcaraz! pic.twitter.com/vsGxa0NIsI