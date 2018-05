Mihaela Buzarnescu a ratat finala la Strasbourg! Cibulkova a invins-o in trei seturi

Mihaela Buzarnescu a revenit fantastic, insa nu a reusit sa se impuna.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Mihaela Buzarnescu a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa de Dominika Cibulkova (Slovacia), cu 2-6, 7-6 (5), 6-1.

Buzarnescu (30 ani, 32 WTA), a patra favorita a competitiei, a cedat dupa doua ore si 10 minute de joc, desi a avut meciul in mana in setul secund.

Dupa ce si-a adjudecat mansa inaugurala cu un sec 6-2, Buzarnescu a evoluat foarte bine si in actul secund si a condus cu 5-3, dar nu a reusit sa profite de acest avantaj si setul a ajuns in tiebreak. Cibulkova a inceput bine si a avut 3-0, dar Buzarnescu a intors spectaculos situatia si a avut 5-3. Romanca a pierdut apoi urmatoarele patru puncte si setul. Mihaela a castigat ghemul de debut in setul decisiv, dar apoi nu a mai reusit nimic si a cedat ultimul act cu 1-6.

Cibulkova (29 ani, 36 WTA), cap de serie numarul cinci, castigase si prima sa confruntare cu Buzarnescu, in 2006, la Rimini, cu 6-1, 3-6, 6-3, in semifinale.

Buzarnescu a avut 2 asi, 5 duble greseli, 28 de winners si 34 de erori nefortate, in timp ce adversara ei a comis 4 duble greseli, a adunat 15 winners si 28 de erori neprovocate.

Buzarnescu va primi un cec de 9.274 euro si 110 puncte WTA.

Tot vineri, la dublu, Mihaela Buzarnescu si Raluca Olaru le vor intalni in semifinale pe Xenia Knoll (Elvetia) si Anna Smith (Marea Britanie).