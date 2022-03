Mesajul sfâșietor al unei jucătoare de tenis din Ucraina: "Nu am unde să merg, cea mai proastă lună din viața mea"

Ucraineanca a fost învinsă de Oceane Dodin (Franța), scor 4-6, 6-7 (5), iar la finalul partidei a făcut o mărturisire răvășitoare.

Fost număr 23 în clasamentul WTA, Lesia Tsurenko a dezvăluit că trece printr-o perioadă dificilă și că nu știe unde va merge după această competiție.

"După cea mai proastă lună din viața mea, cu dureri constante de cap, atacuri de panică și vinovăție pentru războiul din Ucraina, mă confrunt cu o nouă provocare... ca jucătoare din Kiev, nu am unde să merg.

Fiecare ucrainean are acum propria sa poveste de coșmar... unde ar trebui să merg?", a fost mesajul transmis de Lesia Tsurenko pe contul de Twitter.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.

Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY