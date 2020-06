Dominic Thiem se amuza dupa cele 5 teste COVID-19 facute in ultimele 10 zile: "Cred ca sunt cel mai negativ jucator din circuit"

Numarul 3 ATP, Dominic Thiem a participat cu brio la turneul Ultimate Tennis Showdown, organizat in Franta de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

Austriacul l-a invins cu 3-1 la seturi pe belgianul David Goffin, 10 ATP, iar la finalul partidei a glumit pe seama evenimentelor nefericite intamplate in urma cu o saptamana la Zadar, Croatia, cand Novak Djokovic, Grigor Dimitrov si Borna Coric s-au imbolnavit de COVID-19.

Testat de cinci ori in ultimele 10 zile, de fiecare data cu rezultat negativ, Dominic Thiem si-a permis sa se amuze pe seama acestui fapt: "Au fost cateva saptamani pline de emotie, asa ca se simte bine sa fiu aici. Cred ca sunt cel mai negativ baiat din circuit," a fost gluma pe care Dominic Thiem a facut-o la interviul acordat dupa incheierea primului set.

Dominic Thiem a fost unul dintre participantii Adria Tour, dar din fericire nu a fost depistat pozitiv la niciun test COVID-19. Finalistul Australian Open 2020 si-a exprimat parerea de rau cu privire la situatia cauzata de turneul amical pus la cale de liderul mondial, spunand: "Am fost socat cand am aflat despre Adria Tour. Am avut incredere in guvernul Serbiei, dar cred ca am fost prea optimisti. Comportamentul nostru a fost o greseala, am actionat prea euforic. Imi pare extrem de rau," puncta Thiem pe retelele sociale in debutul saptamanii.