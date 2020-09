"Voi sunteti obsedati cu anti-doping-ul, dar ma puneti sa fac asta!?" | SCANDAL de proportii izbucnit intre Dominic Thiem si organizatorii US Open

Moment de confuzie enorma la US Open, cu Dominic Thiem in prim-plan.

Dominic Thiem - calificat in turul 3 la US Open dupa 6-3, 6-3, 6-2 cu Sumit Nagal - s-a enervat pe organizatorii US Open cand acestia nu i-au permis sa bea un anumit energizant in timpul meciului, fiind ingrijorati ca Dominic Thiem sa nu faca reclama unui brand care nu fusese contractat de Asociatia Americana de Tenis.

Problema acuzata de tenismenul austriac e ca oficialii americani i-au propus un compromis, ca Thiem sa bea energizantul Red Bull dintr-o cutie invelita, astfel incat branding-ul companiei sa nu poata fi observat.

Al doilea favorit al competitiei a fost scos din sarite cand a auzit aceasta propunere si le-a retezat intentiile, spunand tocmai pe teren urmatoarele: "Voi sunteti obbsedati cu anti-doping-ul, apoi imi propuneti sa luati cutia, sa o duceti afara si sa mi-o aduceti. Dati-mi o cana si imi torn eu!", a spus Dominic Thiem in pauza dintre game-uri.

La conferinta de presa de dupa meci, Dominic Thiem a povestit pe larg momentul: "Nu este permisa cutia Red Bull pe teren, ceea ce este ok. Stiu asta. Dar, uneori, ma ajuta mult pe teren, de aceea vreau asa ceva. Pot sa beau si dintr-o cana ordinara. A fost o polemica. Nu vreau sa intru in detalii. A fost ciudat. Ei mi-au propus sa ia cutia desfacuta din arena si sa toarne intr-o cana, fara ca sa eu sa pot vedea ce fac ei. Si asta m-a enervat, pentru ca regulile anti-doping sunt atat de stricte. Nu vreau sa imi iau ochii de pe acea cutie. In general, au reguli atat de stricte si au venit cu propunerea asta la mine. M-am enervat!", a explicat Thiem, conform Eurosport.

