Andrei Rațiu a fost integralist în partida de pe Santiago Bernabeu cu Real Madrid și a avut o prestație bună.

Golurile marcate de Real Madrid au fost reușite de Vinicius (15') și Mbappe (90+10) din penalty, în timp ce de Frutos (49') a înscris de la Rayo Vallecano, care a avut doi eliminați: Ciss (80') și Chavarria (90+13').



Real Madrid s-a impus la limită: Mbappe a făcut diferența din penalty



Rayo Vallecano a început prost duelul de la Santiago Bernabeu și au primit gol în minutul 15 de la Vinicius, în urma unei faze superbe create de brazilian.

Echipa lui Andrei Rațiu a egalat prin de Frutos în minutul 49 și a avut un joc mai bun a doua repriză, fundașul român chiar a ratat o ocazie singur cu portarul în a doua parte.

Echilibrul s-a rupt în minutul 80, când Ciss a văzut cartonașul roșu, iar Real Madrid a profitat și a obținut un penalty în finalul meciului, pe care starul francez al madrilenilor l-a transformat fără probleme.

Pe final, Chavarria a fost și el eliminat pentru cumul de cartonașe roșii.

În urma acestui rezultat, Real Madrid se află pe locul doi și s-a apropiat la doar un punct de liderul din La Liga, FC Barcelona.

De cealaltă parte, Rayo Vallecano se situează pe poziția a 17-a și este la doar un punct de zona roșie.

