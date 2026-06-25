Formația patronată de Gigi Becali a avut un sezon de coșmar în 2025/2026. Pentru prima dată de la introducerea sistemului cu play-off și play-out, FCSB a evoluat în partea a doua a clasamentului și a încheiat doar pe locul secund în play-out, după UTA Arad. Totuși, roș-albaștrii și-au asigurat prezența în preliminariile UEFA Conference League, după ce au trecut în baraj de FC Botoșani și Dinamo.

Dorin Goian se duce all-in: „FCSB va fi o nucă tare în lupta titlu”

Înainte de startul ediției 2026/27, Dorin Goian este de părere că FCSB va lăsa rapid în urmă sezonul ratat și va redeveni una dintre principalele candidate la titlu.

„Pentru FCSB, sezonul trecut a fost o greșeală, o întâmplare. Vreau să cred că este ceva rar, sunt foarte sigur că va reveni și va fi o nucă tare în lupta pentru câștigarea campionatului”, a declarat Dorin Goian pentru Sport Total FM.

Fost fundaș central al FCSB, Dorin Goian a evoluat timp de cinci sezoane pentru bucureșteni, perioadă în care a cucerit două titluri de campion, o Supercupă a României. Ulterior, stoperul a mai jucat pentru Palermo, Rangers, Spezia și Asteras Tripolis, iar pentru naționala României a adunat 69 de selecții.

Noul sezon al SuperLigii este programat să înceapă pe 17 iulie 2026, iar ultima etapă din play-off se va disputa în weekendul 29-30 mai 2027.