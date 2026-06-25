”Perfect pentru Iraola!” Liverpool pregătește o ofertă bombă pentru fotbalistul român

”Perfect pentru Iraola!” Liverpool pregătește o ofertă bombă pentru fotbalistul român Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalistul român a ajuns pe lista lui Liverpool, iar ”Cormoranii” pregătesc prima ofertă.

TAGS:
Andrei RatiuLiverpoolofertaRayo Vallecano
Din articol

Andoni Iraola își dorește un fundaș dreapta la echipă în această vară, iar Liverpool a pus ochii pe Andrei Rațiu, fotbalistul român de la Rayo Vallecano.

Liverpool pregătește oferta pentru Andrei Rațiu

  • Andrei ratiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cotat la 18 milioane de euro, Rațiu i-a impresionat pe britanici cu calitățile sale ofensive, după un nou sezon cu prestații excelente pentru clubul din La Liga alături de care ajuns până în finala Conference League, pierdută în fața lui Crystal Palace.

Britanicii au anunțat că Liverpool pregătește o ofertă pentru Rayo Vallecano în ceea ce privește transferul lui Andrei Rațiu, dar încă nu este cunoscută suma pe care este dispusă Liverpool să o ofere.

Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro la Rayo Vallecano. Cel mai probabil, Liverpool își va încerca norocul cu o ofertă mai mică decât clauza de reziliere a fotbalistului, însă, în cazul în care spaniolii vor refuza, rămâne de văzut dacă echipa de pe Anfield va achita clauza lui Rațiu.

Nu este clar exact ce sumă este dispusă să ofere Liverpool FC pentru Andrei Rațiu, însă se spune că prețul cerut pentru fundaș se situează undeva între 25 și 30 de milioane de lire sterline.

O eventuală mutare este complicată de prelungirea contractului semnată în noiembrie anul trecut, deoarece internaționalul român este legat de Rayo Vallecano până în 2030. Cu toate acestea, există în continuare speranța că Liverpool va putea convinge clubul spaniol să renunțe la serviciile valorosului fundaș”, a scris GiveMeSport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Dorin Goian se duce all-in: „Va fi o nucă tare în lupta titlu”
Dorin Goian se duce all-in: „Va fi o nucă tare în lupta titlu”
Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”
Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”
Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani
Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani
Dorinel Munteanu s-a dezlănțuit de ziua sa: ”Sunt oameni care nu cunosc adevărul”
Dorinel Munteanu s-a dezlănțuit de ziua sa: ”Sunt oameni care nu cunosc adevărul”
Idolul din Bănie, ofertat de rivala la titlu a Universității Craiova
Idolul din Bănie, ofertat de rivala la titlu a Universității Craiova
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Gigi Becali pregătește bomba la FCSB: anunțul făcut de Mihai Stoica

Cristina Ich, apariție incendiară în dormitor: „Mor după tine! / Arăți senzațional!”

Cristina Ich, apariție incendiară în dormitor: „Mor după tine! / Arăți senzațional!”

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede



Recomandarile redactiei
Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”
Edi Iordănescu s-a întâlnit cu Carlo Ancelotti și a rămas cu gura căscată: „Primul antrenor care mi-a spus asta!”
Idolul din Bănie, ofertat de rivala la titlu a Universității Craiova
Idolul din Bănie, ofertat de rivala la titlu a Universității Craiova
„Lunetista” Gabriela Ruse a doborât a treia jucătoare de top 25 WTA, la Bad Homburg: premiul uriaș încasat
„Lunetista” Gabriela Ruse a doborât a treia jucătoare de top 25 WTA, la Bad Homburg: premiul uriaș încasat
Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”
Avertisment pentru Gigi Becali în legătură cu jucătorul dorit la FCSB: ”Nu mai are randament de 2-3 ani!”
Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani
Boxerii de la Rapid, antrenament pe șinele de tren unde a luat ființă clubul, acum 103 ani
Alte subiecte de interes
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Prima echipă interesată de Marco Reus!
Prima echipă interesată de Marco Reus!
Manchester City, ofertă pentru cel mai scump fundaș din istorie! Transfer incredibil plănuit de ”cetățeni”
Manchester City, ofertă pentru cel mai scump fundaș din istorie! Transfer incredibil plănuit de ”cetățeni” 
CITESTE SI
Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

stirileprotv Emma Watson, apariție rară în cadrul unui eveniment din Londra. Cum s-a afișat actrița din Harry Potter | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie a găsit un pui de pisică și l-a luat acasă. După ce l-a dus la veterinar, pentru că era agresiv, a avut o surpriză

stirileprotv O femeie a găsit un pui de pisică și l-a luat acasă. După ce l-a dus la veterinar, pentru că era agresiv, a avut o surpriză

Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

stirileprotv Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul de Externe al Rusiei: „Va fi informat despre măsurile de represalii”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!