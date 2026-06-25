”Perfect pentru Iraola!” Liverpool pregătește o ofertă bombă pentru fotbalistul român

Andoni Iraola își dorește un fundaș dreapta la echipă în această vară, iar Liverpool a pus ochii pe Andrei Rațiu, fotbalistul român de la Rayo Vallecano.

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Cotat la 18 milioane de euro, Rațiu i-a impresionat pe britanici cu calitățile sale ofensive, după un nou sezon cu prestații excelente pentru clubul din La Liga alături de care ajuns până în finala Conference League, pierdută în fața lui Crystal Palace.

Britanicii au anunțat că Liverpool pregătește o ofertă pentru Rayo Vallecano în ceea ce privește transferul lui Andrei Rațiu, dar încă nu este cunoscută suma pe care este dispusă Liverpool să o ofere.

Rațiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro la Rayo Vallecano. Cel mai probabil, Liverpool își va încerca norocul cu o ofertă mai mică decât clauza de reziliere a fotbalistului, însă, în cazul în care spaniolii vor refuza, rămâne de văzut dacă echipa de pe Anfield va achita clauza lui Rațiu.

”Nu este clar exact ce sumă este dispusă să ofere Liverpool FC pentru Andrei Rațiu, însă se spune că prețul cerut pentru fundaș se situează undeva între 25 și 30 de milioane de lire sterline.

O eventuală mutare este complicată de prelungirea contractului semnată în noiembrie anul trecut, deoarece internaționalul român este legat de Rayo Vallecano până în 2030. Cu toate acestea, există în continuare speranța că Liverpool va putea convinge clubul spaniol să renunțe la serviciile valorosului fundaș”, a scris GiveMeSport.