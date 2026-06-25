În această perioadă, botoșănenii efectuează un stagiu de pregătire în Bulgaria, acolo unde Croitoru pune accent pe continuitatea lotului și pe completarea lui doar cu jucători care pot ridica nivelul echipei.

Din Bulgaria, Marius Croitoru a spus ce trebuie să facă FC Botoșani sezonul viitorul

Antrenorul consideră că unul dintre marile avantaje ale formației este faptul că nucleul de bază a fost păstrat, iar clubul nu se grăbește să facă transferuri doar de dragul numărului.

În opinia sa, FC Botoșani are nevoie doar de câteva dubluri pentru posturile-cheie, iar cele mai bune oportunități apar, de regulă, spre finalul perioadei de mercato, când pretențiile financiare ale jucătorilor scad.

„Avantajul nostru este omogenitatea. Nu am pierdut jucători importanți, nu au fost schimbări mari, ceea ce pe mine mă bucură. Mai avem și noi câteva poziții de acoperit, dar nu ne grăbim, pentru că avem siguranța că jucătorii care au rămas sunt titulari, practic nu am pierdut nicio poziție. Nu ne grăbim, vrem plus valoare.

Sezonul trecut am scăpat de emoții cu patru etape înainte de final, am jucat barajul pentru Conference League, iar acum vrem mai mult. Pentru asta trăim și muncim noi.

Eu le-am spus doar că trebuie să își facă meseria și, dacă vor avea o șansă să plece la mai bine, o vor face. Botoșani nu se opune dacă există o ofertă bună. Pentru asta, trebuie ca ei să fie la un nivel bun, să fie mereu în formă și să atragă atenția.

Eu nu îmi voi schimba principiile niciodată. Ideile mele despre fotbal sunt simple. Trebuie să dăm un gol în plus față de adversar, asta îmi ocupă tot antrenamentul”, a declarat Marius Croitoru pentru Sport Total FM.

În cariera sa, Marius Croitoru le-a mai pregătit pe FCU Craiova 1948 și FC Argeș.