Jose Mourinho continuă să lucreze la alcătuirea lotului lui Real Madrid pentru sezonul 2026-27. Până acum, Real Madrid i-a garantat patru transferuri noului antrenor: Cucurella, Bernardo Silva, Konate și Dumfries (ultimul încă neprezentat oficial). Lotul nu este încă definitivat, în viziunea lui Mourinho.

Jose Mourinho vrea minimum două transferuri la Real Madrid

„The Special One” își dorește neapărat încă un fundaș central și un mijlocaș capabil să orchestreze jocul la mijlocul terenului, cu un profil de tip Modric, informează Marca. Antrenorul portughez are câteva nume pe listă.

Numele lui Enzo Fernandez și Mateus Fernandes sunt legate de Real Madrid de ceva vreme. În cazul argentinianului, transferul pare departe de a fi fezabil din punct de vedere financiar pentru club (ar costa peste 100 de milioane de euro), deși este un jucător pe care Mourinho îl apreciază. În ceea ce-l privește pe jucătorul portughez, în ciuda retrogradării lui West Ham în Championship, nici el nu ar fi un transfer ieftin. Mai multe cluburi din Premier League sunt interesate de Mateus Fernandes, în special Manchester United și Tottenham, ceea ce ar complica fără îndoială transferul său, prețul putând să ajungă la 80 de milioane de euro.

Ayyoub Bouaddi, adăugat pe lista lui Real Madrid

În ultimele zile, mijlocașul Ayyoub Bouaddi a fost adăugat pe lista potențialelor ținte datorită performanțelor sale solide de la Cupa Mondială. În prezent, nu este prima opțiune, dar este binecunoscut faptul că Real Madrid urmărește mereu turneele internaționale majore în căutarea unor talente excepționale. Bouaddi ar fi o investiție mai mică pentru viitor (în jur de 60 de milioane de euro) față de Enzo Fernandez și Mateus Fernandes, deși internaționalul marocan, care joacă la Lille, atrage atenția mai multor cluburi europene de top. Morten Hjulmand, mijlocașul lui Sporting Lisabona cu un profil mai fizic și defensiv, pare complet exclus în această etapă a perioadei de transferuri.

Planurile lui Mourinho pentru apărare

În ceea ce privește defensiva, totul depinde de plecarea lui Raul Asencio, pe care clubul intenționează să-l transfere alături de Ceballos și Fran Garcia. Acest lucru ar lăsa un loc liber în defensivă, pentru care Mourinho i-a propus pe Bastoni și Schlotterbeck. Fundașul central italian al lui Inter Milano, care ar costa în jur de 70 de milioane de euro, este prioritar, după ce germanul a suferit o ruptură de ligament la gleznă la Campionatul Mondial, ceea ce îl va ține inactiv timp de două luni. Schlotterbeck și-a reînnoit recent contractul cu Borussia Dortmund, deși a inclus o clauză de reziliere pentru unele cluburi, inclusiv Real Madrid, de aproximativ 50 de milioane de euro. Ruben Dias de la Manchester City era și el apreciat, dar în acest moment nu se află pe radarul lui Real Madrid.

„The Special One” și-ar dori și un atacant

Pe lângă posturile de fundaș central și mijlocaș, cele două priorități principale, Mourinho nu s-ar opune aducerii unui atacant de careu precum Joselu, un vârf capabil să deblocheze meciuri strânse datorită abilității sale de finalizare, jocului bun defensiv și a paselor precise. Acesta este un standard înalt pe care Joselu l-a stabilit în scurta sa perioadă la Real Madrid în sezonul 2023-24 și care, în opinia lui Mourinho, lipsește din lotul actual, deși nu este o achiziție prioritară în momentul de față.

Mourinho consideră că Gonzalo Garcia nu se încadrează exact în profilul respectiv, deși este un jucător pe care vrea să-l vadă în presezonul care începe pe 13 iulie. Același lucru se poate spune și despre Mastantuono, un alt jucător pe care antrenorul vrea să-l evalueze direct.