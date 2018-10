Lovitura neasteptata pentru Maria Sharapova! Cum pierde rusoaica 11,5 milioane de euro pe an

Nike renunta la Maria Sharapova dupa o colaborare de 20 de ani, timp in care marele brand american a transformat-o pe rusoaica in cea mai bogata sportiva din lume pentru mai multe sezoane.

Parteneriatul dintre Sharapova si Nike expira la finalul acestui an, iar rusoaica le-a spus apropiatilor ei ca americanii nu-si doresc sa-si mai asocieze imaginea cu cea care a fost pedepsita pentru dopaj.

Campioana a cinci titluri de Grand Slam, Sharapova a semant cu Nike pe vremea cand avea doar 11 ani. In prezent, rusoaica in varsta de 31 de ani incaseaza anual de la Nike nu mai putin de 10 milioane de lire sterline (11,5 milioane de euro), contract care se considera a fi cel mai mare pentru orice femeie din sport, Masha fiind pentru o buna perioada de timp din cariera ei cea mai bine platita atleta.

Nike s-a dezis de rusoaica dupa ce aceasta a fost testata pozitiv pentru consum de meldonium, insa la cateva luni, firma americana a revenit la afaceri dupa ce s-a demonstrat ca rusoaica nu incalcase in mod intentionat regulile. Sharapova a revenit pe terenul de tenis dupa o pauza de 15 luni, insa de atunci, rusoaica s-a chinuit sa lege victoriile, iar accidentarile nu i-au dat pace nici ele.

Potrivit surselor The Sun, Sharapova spera ca Adidas sa o contacteze, insa este putin probabil dupa ce firma germana a decis sa investeasca enorm in noua stea a tenisului feminin, Naomi Osaka. Despre nipona se spune ca primeste de la Adidas 6,5 milioane de lire sterline pe an.