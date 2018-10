Maria Sharapova zambeste din nou! Frumoasa rusoaica a facut totul public: el ei noul ei iubit

Maria Sharapova a confirmat povestea de iubire pe care o are alaturi de miliardarul Alexander Gilkes.

Sportiva din Rusia, fost lider mondial in clasamentul WTA, a petrecut un intreg weekend in compania iubitului ei, in peisajul rural din Cotswolds, Marea Britanie. Cei doi nu au pastrat escapadele doar pentru ei si au publicat mai multe fotografii pe retelele de socializare.

Desi se intalnesc de cateva luni bune, Maria si Alexander au confirmat de abia acum relatia amoroasa pe care o au. Cei doi au fost vazuti pentru prima data impreuna in luna ianuarie a acestui an, iar in martie au fost “prinsi” de paparazzi tinandu-se de mana prin Beverly Hills, iar mai tarziu, in iunie, cei doi au fost vazuti din nou impreuna la o gala organizata de catre Elton John. Ultima lor aparitie a avut loc la US Open, acolo unde miliardarul a venit pentru a-si sustine iubita.

Despre Maria Sharapova si Gilkes s-a scris ca s-au logodit la Paris imediat dupa nunta Regala dintre Printul Harry si Meghan Markle, la care Gilkes a fost invitat. El este apropiat al familiei regale britanice si posesurul unei averi impresionante. Gilkes a investit multi bani in ultima perioada intr-o casa de licitatii online, acolo unde se tranzactioneaza opere de arta de mare valoare.