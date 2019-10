AVANTAJ HALEP! Care este palmaresul Simonei Halep impotriva celor 7 potentiale adeversare la Turneul Campioanelor

Are Simona Halep motive de ingrijorare inainte de Turneul Campioanelor 2019?

Raspunsul vine din jocul rezultatelor din ultima perioada, dar si din istoricul intalnirilor directe dintre ea si celelalte 7 competitoare care vor fi prezente la competitia de la Shenzhen, programata pentru saptamana 27 octombrie – 3 noiembrie.

Simona Halep, palmares pozitiv cu majoritatea jucatoarelor concurente la Turneul Campioanelor

Cand vine vorba despre istoricul meciurilor directe dintre Simona Halep si celelalte jucatoare de top, numarul 5 WTA se situeaza la un nivel mai mult decat satisfacator.

Rezultatele Simonei Halep impotriva celorlalte tenismene calificate la Turneul Campioanelor sunt, dupa cum urmeaza:

Simona Halep vs. Ashleigh Barty 3-1 la scorul meciurilor directe

Simona Halep si Ashleigh Barty s-au duelat de patru ori pana in prezent, de doua ori in 2018 si in alte doua randuri in acest an.

Partidele din 2018 au fost castigate de Simona Halep fara set pierdut, iar niciuna dintre cele 4 confruntari nu a ajuns in set decisiv.

2018, semifinale Montreal (hard): 6-4, 6-1 pentru Simona Halep

2018, optimi Cincinnati (hard): 7-5, 6-4 pentru Simona Halep

2019, optimi Sydney (hard): 6-4, 6-4 pentru Ashleigh Barty

2019, sferturi Madrid (zgura): 7-5, 7-5 pentru Simona Halep

Simona Halep vs. Naomi Osaka 4-1 la meciuri directe

Simona Halep si Naomi Osaka nu s-au duelat in acest an, dar au inregistrat 5 dueluri directe in perioada 2016-2018.

Simona s-a impus in primele trei jocuri, l-a pierdut pe al patrulea, dar si l-a adjudecat pe cel mai recent disputat.

De notat ca atat Simona Halep, cat si Naomi Osaka au reusit sa administreze oponentei un „bagel”, termenul englezesc pentru un set pierdut la zero.

2016, tur 2 Roland Garros (zgura): 4-6, 6-2, 6-3 pentru Simona Halep

2017, primul tur Miami (hard): 6-4, 2-6, 6-3 pentru Simona Halep

2018, optimi Australian Open (hard): 6-3, 6-2 pentru Simona Halep

2018, semifinale Indian Wells (hard): 6-3, 6-0 pentru Naomi Osaka

2018, tur 2 Roma (zgura): 6-1, 6-0 pentru Simona Halep

Simona Halep vs. Karolina Pliskova 7-3 H2H

Simona si Karolina au o istorie indelungata a duelurilor directe, care dateaza inca din anul 2015.

Cele doua si-au impartit egal ultimele 4 meciuri directe, insa romanca o conduce pe cehoaica la general, avand 3 victorii in plus.

2015, finala Dubai (hard): 6-4, 7-6 pentru Simona Halep

2015, optimi Indian Wells (hard): 6-4, 6-4 pentru Simona Halep

2016, sferturi Sydney (hard): 6-4, 7-5 pentru Simona Halep

2016, Fed Cup, Cluj (hard indoor): 6-7, 6-4, 6-2 pentru Karolina Pliskova

2016, optimi Canadian Masters (hard): 6-3, 6-3 pentru Simona Halep

2017, semifinale Roland Garros (zgura): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Simona Halep

2018, sferturi Australian Open (hard): 6-3, 6-3 pentru Simona Halep

2018, sferturi Madrid (zgura): 6-4, 6-3 pentru Karolina Pliskova

2019, Fed Cup, Ostrava (hard indoor): 6-4, 5-7, 6-4 pentru Simona Halep

2019, semifinale Miami (hard): 7-5, 6-1 pentru Karolina Pliskova

Simona Halep vs. Petra Kvitova 3-1 la meciuri directe

De-a lungul celor 4 confruntari directe, Simona nu a fost prea tulburata de jocul stangacei Petra Kvitova, dubla campioana la Wimbledon, trofeu pe care si l-a adjudecat in 2011 si in 2014.

2013, finala New Haven (hard): 6-2, 6-2 pentru Simona Halep

2014, semifinale Madrid (zgura): 6-7, 6-3, 6-2 pentru Simona Halep

2016, Fed Cup Cluj (hard indoor): 6-4, 3-6, 6-3 pentru Simona Halep

2016, semifinale Wuhan (hard): 6-1, 6-2 pentru Petra Kvitova

Simona Halep vs. Belinda Bencic, scor egal 2-2 la capitolul intalnirilor directe

Simona Halep si Belinda Bencic si-au impartit victoriile, Belinda castigand cele doua jocuri desfasurate pe suprafata hard, suprafata pe care vor avea loc si meciurile de la Turneul Campioanelor.

Simona s-a impus in schimb pe iarba si pe zgura, pe ultima suprafata reusind chiar sa castige un set la zero in fata semifinalistei din acest an de la US Open.

2014, tur 2 Wimbledon (iarba): 6-4, 6-1 pentru Simona Halep

2015, finala Canadian Masters (hard): 7-6, 6-7, 3-0 si retragere Simona Halep, victorie Belinda Bencic

2019, sferturi Dubai (hard): 4-6, 6-4, 6-2 pentru Belinda Bencic

2019, semifinale Madrid (zgura): 6-2, 6-7, 6-0 pentru Simona Halep

Simona Halep vs. Elina Svitolina 3-4 la meciuri directe

Simona si Elina s-au intalnit de 7 ori intre anii 2017 si 2019, producand de fiecare data confruntari pasionante si echilibrate.

Romanca o conduce pe ucraineanca la limita, avand doar o victorie in plus la scorul intalnirilor directe.

Cele doua s-au intalnit ultima data in semifinala de la Wimbledon din acest an, cand Simona s-a impus fara sa piarda set.

2017, finala Roma (zgura): 4-6, 7-5, 6-1 pentru Elina Svitolina

2017, sferturi Roland Garros (zgura): 3-6, 7-6, 6-0 pentru Simona Halep

2017, semifinale Canadian Masters (hard): 6-1, 6-1 pentru Elina Svitolina

2017, grupe Turneul Campioanelor (hard indoor): 6-3, 6-4 pentru Elina Svitolina

2018, finala Roma (zgura): 6-0, 6-4 pentru Elina Svitolina

2019, semifinale Doha (hard): 6-3, 3-6, 6-4 pentru Simona Halep

2019, semifinale Wimbledon (iarba): 6-1, 6-3 pentru Simona Halep

Simona Halep vs. Bianca Andreescu – nicio intalnire directa pana in prezent

Simona Halep nu a infruntat-o niciodata intr-o partida oficiala pe campioana US Open 2019, desi Bianca Andreescu a jucat pentru Canada atunci cand selectionata Tarii Frunzei de Artar a facut deplasarea la Cluj-Napoca pentru o confruntare din Cupa Federatiilor. Atunci, Bianca Andreescu a pierdut in fata Irinei Begu, 6-3, 6-7, 6-3.