Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie) e o întrecere care va marca mai multe premiere pentru „sportul-rege“.

În primul rând, trei țări, Canada, Mexic și SUA, vor găzdui sărbătoarea fotbalului mondial, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Apoi, pentru prima dată în istoria Mondialelor, turneul final va aduna 48 de naționale la start. Această mărire a numărului de echipe, de la 32 la 48, a fost benefică, în primul rând, pentru continente precum Asia și Africa.

La ultima ediție a Mondialului cu 32 de echipe, în Qatar, în 2022, Asia a avut 6 echipe. Cu precizarea că Qatar a prins tabloul din postura de gazda întrecerii. La ediția din 2026, Asia va avea 8 locuri directe, plus încă unul, la baraj. Deci, cel mai mare continent poate ajunge la un total de 9 naționale, la CM 2026.

Și Africa va fi într-o situație similară. De la 5 echipe, câte a avut în Qatar, va avea 9, în 2026. La care se poate adăuga încă una, a 10-a, în cazul în care va trece de barajul intercontinental.

Naționala Iranului, 99% la Mondiale

De extinderea formatului Mondialului au profitat cel mai repede naționalele asiatice. Japonia a devenit deja prima echipă calificată din punct de vedere matematic pentru turneul final, după parcursul din preliminarii.

Și, la câteva ore după Japonia, naționala Iranului și-a rezolvat și ea prezența, la CM 2026, în proporție de 99%.

La fel ca Japonia, Iranul a strâns 19 puncte după șapte etape din această fază a preliminariilor. Și mai are nevoie de un singur punct, în cele trei partide rămase, ca să rezolve calificarea și din punct de vedere matematic.

Atenție: Iranul poate pierde toate aceste trei meciuri rămase, cu Uzbekistan (25 martie), cu Qatar (5 iunie) și cu Coreea de Nord (10 iunie), și tot să ajungă, la CM 2026. Pentru că, la ora actuală, are nouă puncte în plus, față de Emirate și Qatar, singurele naționale care o pot egala, la punctaj. Doar că, pentru a depăși Iranul în clasament, aceste naționale trebuie să aibă și un golaveraj mai bun. Ceea ce e greu de crezut, în condițiile în care Iranul are +9, la golaveraj, iar în dreptul Emiratelor e trecut +6, în timp ce Qatar e la -3.

De-a lungul istoriei, Iranul a fost la 6 ediții ale Mondialelor: 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 și 2022.

Regimul de la Teheran „tremură“

Iminenta calificare a Iranului pentru un Mondial cu meciuri găzduite de Statele Unite și Canada poate crea o situație explozivă. Din cauza căreia „tremură“ regimul de la Teheran!

Concret, în SUA și în Canada trăiesc milioane de iranieni, opozanți ai regimului dictatorial de la Teheran. Dacă naționala Iranului va ajunge să joace, la CM 2026, în SUA sau în Canada, în mod cert, partidele perșilor vor deveni un prilej de care se vor folosi fanii iranieni pentru a-și manifesta ura față de Ayatollahii care au pus stăpânire pe țară, după Revoluția Islamică din 1979.

O situație similară a existat și în 2022, în Qatar, când Iranul „fierbea“ cu protestele organizate după moartea lui Mahsa Amini, tânăra care s-a stins, la un spital din Teheran, după ce a fost atacată de poliția moravurilor, pe motiv că nu-și acoperise, integral, părul, așa cum prevede legea din Iran, în cazul femeilor care ies din casă.

Cum însă Qatar e un alt stat islamic și are relații diplomatice foarte bune cu Iranul, organizatorii Mondialului din 2022 au avut grijă să confiște bannerele fanilor iranieni, cu conținut politic, la intrarea pe arenelor turneului final.