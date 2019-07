Sorana Cirstea, eliminata de Jaqueline Cristian in primul tur al Bucharest Open! A 5-a favorita, invinsa de numarul 210 WTA

Sorana Cirstea a fost eliminata de la Bucharest Open de Jaqueline Cristian, in primul tur.

Jaqueline Cristian, numarul 210 WTA, a provocat, marti, prima surpriza la Bucharest Open, invingand-o pe a cincea favorita, Sorana Cirstea, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-2, in duelul romancelor din primul tur al turneului de tenis de la Bucuresti, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari si găzduit de Arenele BNR.

Cirstea, numarul 81 WTA, a inceput foarte bine meciul, s-a distantat la 3-0 destul de repede, insa apoi a pierdut 5 gameuri la rand, pentru ca in final sa cedeze primul set cu 4-6. Setul secund a inceput la fel ca precedentul, favorita numarul 5 a condus cu 3-0, dar nu a mai cedat si a egalat la seturi.

Cu toate acestea, surpriza s-a produs in cele din urma, iar Jaqueline Cristian, beneficiara unui wild card, s-a impus cu 6-2 in setul decisiv, castigand duelul romancelor din primul tur al turneului bucurestean dupa 2 ore si 20 de minute de joc. Acesta a fost prima intalnire a celor doua jucatoare romane in circuitul WTA.

Prin calificarea in turul 2, Jaqueline Cristian si-a asigurat 3.310 dolari si 30 de puncte WTA, in timp ce Sorana Cirstea va primi 1.925 dolari si 1 punct WTA.