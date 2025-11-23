Performanța este cu atât mai uluitoare cu cât italienii i-au învins pe spanioli cu 2-0, fără să apeleze la liderul mondial Jannik Sinner sau la Lorenzo Musetti.



O națiune care respiră tenis a scris o nouă pagină de istorie în fața a 10.000 de suporteri aflați în delir la "SuperTennis Arena". Trupa lui Filippo Volandri a reușit o performanță uluitoare: câștigarea trofeului trei ani la rând. O asemenea hegemonie nu s-a mai văzut de mai bine de o jumătate de secol, de la legendara echipă a Statelor Unite care domina competiția între 1968 și 1972.



Dar triumful din 2025 are o savoare aparte. Dacă în anii trecuți Sinner a fost motorul echipei, acum Italia a dovedit că are o "bancă" de invidiat. Matteo Berrettini și Flavio Cobolli, prieteni buni încă de la turneele de juniori din Roma, au fost eroii care au răpus Spania.



"Ciocanul" și inima uriașă a lui Cobolli



Matteo Berrettini a dat tonul recitalului. Chinuit de accidentări în ultimul sezon și ieșit din top 50, "The Hammer" a arătat că tricoul naționalei îl transformă total. Italianul a fost o stâncă în fața lui Pablo Carreno Busta, pe care l-a învins cu 6-3, 6-4. Cu un break chirurgical pe set și o siguranță dezarmantă la serviciu, Berrettini a ajuns la a 11-a victorie consecutivă în Cupa Davis.



Punctul decisiv a fost însă o dramă pură, un meci de "care pe care". Tânărul Flavio Cobolli (22 ATP) a intrat în arenă contra lui Jaume Munar și a început dezastruos, cedând primul set cu 1-6. Părea că finala se îndreaptă spre decisivul de dublu, dar Cobolli a refuzat să cedeze.



Cu o voință de fier, italianul a revenit fantastic. A împins setul secund în tie-break, l-a câștigat, iar în decisiv a lovit fatal exact când conta mai mult: break la 6-5 și game alb pentru a închide meciul (1-6, 7-6, 7-5).



Meciul de dublu nu s-a mai disputat. Italia rămâne pe "acoperișul lumii", confirmând că trăiește cea mai glorioasă perioadă din istoria sa în tenis, în timp ce Spania, și ea fără starul Alcaraz, rămâne doar cu consolarea unei finale jucate cu inima.

