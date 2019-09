Kyrgios si-a pierdut concentrarea cand s-a uitat in tribune: "M-as casatori cu ea chiar acum, vorbesc serios" 

La scorul favorabil de 7-6, 2-1, Nick Kyrgios nu s-a asezat pe scaunul de odihna pana nu le-a transmis coechipierilor si capitanului nejucator, John McEnroe ca a fost distras de o femeie din tribuna.

"Mi-am pierdut concentrarea. Am vazut o tipa foarte sexy in tribune. M-as casatori cu ea acum, chiar acum. Serios, sunt foarte sincer", le-a transmis Nick Kyrgios coechipierilor din Echipa Lumii.

"I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd"

Not sure that's a valid excuse, Nick Kyrgios ???? pic.twitter.com/ghbuWKWkWj