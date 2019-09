CUPA LAVER | Nadal si Federer au debutat in postura de antrenori! Cum s-a desfasurat prima zi a turneului

Echipa Europei conduce Echipa Lumii cu scorul de 3-1 la meciuri dupa prima zi a Cupei Laver de la Geneva.

Astazi, Roger Federer si Rafael Nadal vor intra in competitie pentru meciurile lor de simplu impotriva lui Nick Kyrgios, respectiv Milos Raonic.

Rezultatele meciurilor de tenis din prima zi a Cupei Laver 2019

In prima zi, echipa europeana antrenata de Bjorn Borg a obtinut 3 victorii, 2 la simplu si una la dublu.

Dominic Thiem vs. Denis Shapovalov 6-4, 5-7, 13-11

Fabio Fognini vs. Jack Sock 1-6, 6-7

Stefanos Tsitsipas vs. Taylor Fritz 6-2, 1-6, 10-7

Roger Federer / Alexander Zverev vs. Denis Shapovalov / Jack Sock 6-3, 7-5

Programul Cupei Laver, ziua 2

• Ora 14:00 – Alexander Zverev vs. John Isner

• Nu mai devreme de ora 15:30 – Roger Federer vs. Nick Kyrgios

• Ora 20:00 – Rafael Nadal vs. Milos Raonic

"Noi toti cei care jucam tenis calatorim 10, 11 luni per an. Nu exista niciun loc ca acasa, asa ca aceasta a fost o seara speciala pentru mine", a spus Roger Federer in fata unei arene arhipline la Geneva, dupa victoria la dublu din prima zi a Cupei Laver.

Alexander Zverev: "Am avut doi antrenori extraordinari, pe Federer si Nadal"

"Unul m-a ajutat din teren, iar celalalt de pe margine (n.r. Rafa), spunandu-mi ce sa fac la fiecare punct. A fost perfect. Am putut sa imi „sting” putin creierul si sa fac ce imi spun ei. Sunt doi dintre cei mai buni tenismeni din istorie si voi asculta de ei", a declarat Alexander Zverev, care a adus impreuna cu Federer cel de-al 3-lea punct al Echipei Europa.

Zverev nu a fost singurul jucator antrenat de Federer si Nadal ieri. Fabio Fognini a primit indicatii verbale din partea amandurora, consemnandu-se astfel un moment istoric in care cei mai titrati tenismeni din istoria sportului isi incep, simbolic, carierele de antrenorat.